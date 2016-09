Nouvelle signalisation près du parc La Fontaine: pas encore assez efficace, selon la police

L’interdiction des automobiles sur la rue Cherrier en direction ouest au sud du parc La Fontaine est si peu respectée que la police a demandé au Plateau-Mont-Royal de revoir sa signalisation.

«On a demandé que les panneaux soient surdimensionnés, qu’ils soient plus gros et d’ajouter un panneau jaune nouvelle signalisation juste en dessous, pour attirer l’œil», a confirmé Benoit Amyot, chef du poste de quartier 38.

Depuis le 26 aout, les véhicules qui empruntent la rue Sherbrooke vers le centre-ville ne peuvent plus tourner à droite sur la rue Cherrier.

Cette nouvelle interdiction, mise en place par le Plateau-Mont-Royal, a pour but de sécuriser la zone, théâtre de nombreux accidents. Rappelons qu’en juin dernier, la Direction régionale de la santé publique de Montréal avait dénoncé dans le «24 Heures», qu’une centaine de personnes y avaient été blessées en 9 ans (voir encadré).

Nombreux contrevenants

Mais malgré une signalisation au sol et deux panneaux de sens interdit, ils sont plusieurs à emprunter cette bretelle.

«Je passe ici tous les jours, je n’ai pas vu», souligne une automobiliste. «Ce n’est pas bien indiqué et en plus, il y a de la place pour passer», indique une seconde. «J’ai vu des voitures y aller alors je les ai suivies», explique un autre.

Si tous ont refusé de s’identifier, c’est parce qu’ils sont conscients qu’ils viennent de commettre une infraction passible de 100 $ plus frais.

«Cette rue est accessible depuis de nombreuses années, quand ça fait 10 ou 15 ans que vous empruntez toujours le même chemin chaque matin, il y en a qui sont dans la lune, ils font leur chemin sans réaliser qu’il y a une nouvelle signalisation», reconnaît l’inspecteur Amyot.

Changements sous peu

À l’arrondissement, on rappelle aussi que «tout changement nécessite un délai d'adaptation.»

On promet toutefois que la signalisation sera améliorée dans les prochaines semaines.

Soulignons également que l’entrée du stationnement 139 qui donne sur la rue Cherrier sera déplacée vers l'est, devant la rue de la visitation, dans quelques jours.

Une fois ces changements effectués, la police confirme qu’elle passera à la phase répression dans le but de faire changer les habitudes. «On veut être bon joueur, on va maximiser la signalisation, mais après il n’y aura plus d’excuses», ajoute Benoit Amyot, rappelant que «le but premier est de sécuriser les cyclistes».

Un secteur dangereux

Nombre de blessés entre 2005 – 2014* :

- Av. du parc La Fontaine / rue Cherrier : 5 piétons, 11 cyclistes et 25 occupants de véhicule à moteur

- Av. du parc La Fontaine / rue Sherbrooke : 3 piétons, 5 cyclistes, 14 occupants de véhicule

- Rue Cherrier / rue Sherbrooke : 3 piétons, 9 cyclistes et 19 occupants de véhicule à moteur

*Données fournies par la Direction régionale de santé publique de Montréal