«Papa a du courage et une bonne étoile»

CAMPBELLTON - En vie après ce que tout le monde qualifie de miracle, le président des Capitale de Québec, Michel Laplante, reprend du mieux à l’hôpital auprès de ses proches qui saluent son courage.

M. Laplante est toujours hospitalisé au Nouveau-Brunswick et devrait y demeurer encore quelques jours, après l’écrasement d’hélicoptère qui a coûté la vie au chanteur Bob Bissonnette et au pilote Frédérick Decoste.

Physiquement, il s’améliore. Moralement, on reconnaît de plus en plus l’homme rarement abattu, calme et comique. «Oui, c’est le même Michel Laplante avec le coeur gros», réagit sa fille aînée de 17 ans, Janel. Il tente de battre son record du cube rubik, fait des exercices d’athlétisme autour de son lit et fait rire le personnel en exigeant de la glace chaude.» Bref, il se relève.

Soulagée et triste

«La famille est soulagée, on a retrouvé notre père, mais on est tristes pour les autres familles», a commenté Janel.

Avec beaucoup de courage malgré l’épreuve, cette dernière a multiplié les entrevues pour parler du courage de son père et des pensées de la famille pour la perte de «Bob» et de «Fred».

«J’ai beaucoup appris de lui. Il a toujours réussi à garder son sang-froid et je crois que c’est un peu mon rôle de l’honorer», dit-elle en entrevue au Journal.

«Il est calme. Il est fidèle à lui même. Je trouve qu’il a beaucoup de courage», poursuit Janel.

«Ça fait réfléchir à la vie. Chaque moment est important avec celui qu’on aime. C’est un miracle et on va le vivre pleinement. Mon père a une bonne étoile.»

Empathie de partout

Même s’il va mieux, il n’est qu’au berceau de sa guérison physique et mentale. «Il a besoin de vivre chaque étape une à la fois. Quand il sera à 100 %, ça lui fera plaisir de parler à tout le monde. Mais pour l’instant, il doit se remettre», ajoute l’adolescente, qui remercie de tout cœur les secouristes et témoins de l’accident qui «ont participé au miracle» assombri par la perte des deux amis de la famille.

De son côté, Michel Laplante souligne que «la santé physique est bonne, mais que la santé mentale est partagée». Il implore l’indulgence de son entourage s’il ne donne pas de nouvelles rapidement. «J’ai mangé une volée», balance-t-il.

Si un tourbillon d’empathie de partout au Québec a atteint la famille, l’événement a aussi semé une onde de choc dans la petite municipalité néo-brunswickoise. Plusieurs des quelque 7000 âmes de Campbellton ont tenu à manifester leur soutien auprès de la famille depuis dimanche.