Pas le nombril si vert

Depuis que les joueurs de l’équipe nord-américaine ont foulé la glace du Centre Bell lundi, on fait état de leur rapidité et de leurs habiletés. Et pour cause!

Cette réalité frappe l’oeil aussitôt que Todd MacLellan hurle les premiers ordres de ses entraînements. Cependant, il ne faudrait pas faire l’erreur d’y voir, pour cette équipe composée d’athlètes de 23 ans et moins, une façon de pallier son manque d’expérience.

Car, bien que la plupart de ces jeunots commencent à peine à avoir de poil au menton, ils ne sont pas aussi inexpérimentés qu’on pourrait le croire.

Au sein de ce groupe de 23 patineurs, sept ont remporté la médaille d’or dans l’uniforme du Canada lors du Championnat mondial de 2015 et 2016. Et on ne parle pas ici du tournoi junior qui se déroule annuellement dans le temps des Fêtes. Mais bien de l’événement printanier qui regroupe 16 nations.

«J’ai participé à deux Championnats du monde et j’ai disputé trois saisons dans la LNH, a indiqué Nathan MacKinnon, membre de l’équipe championne de 2015. Il y a des joueurs dans ce vestiaire qui en sont à leur cinquième saison et qui ont déjà pris part à quelques séries éliminatoires. Alors, si on perd, ce ne sera définitivement pas en raison d’un manque d’expérience.»

Déjà des vedettes

Morgan Rielly, Mark Scheifele, Ryan Murray et Connor McDavid n’auront pas à puiser trop loin dans leurs souvenirs puisqu’ils ont été sacrés champions du monde il y a moins de quatre mois.

«Nous sommes l’équipe la plus jeune, mais il y a des gars qui ont déjà passablement d’expérience derrière la cravate. Nous sommes moins habitués de jouer ensemble que les joueurs des autres formations, mais cela ne nous inquiète pas du tout», a déclaré Murray.

Et leurs actuels coéquipiers américains ne sont pas en reste puisque six d’entre eux sont montés sur la troisième marche du podium des tournois de 2013 et 2015.

C’est sans compter les rôles importants qu’ont respectivement joués Brandon Saad, avec les Blackhawks, et Matt Murray, chez les Penguins, lors des séries de 2015 et de 2016.

«La LNH devient de plus en plus jeune. Des gars dans ce vestiaire se sont déjà établis comme des vedettes dans la ligue», a lancé Sean Couturier, à ce sujet.

Choc des générations

Sans doute dans le but de ne pas appliquer de pression supplémentaire sur ses jeunes joueurs, Todd MacLellan a tenu à apporter un bémol.

«Ce sont les athlètes les plus expérimentés de leur génération. Cependant, le fait est qu’ils se mesureront à celle qui les précède, celle où les joueurs de 26 et 27 ont atteint l’apogée de leur carrière», a-t-il soutenu.

«Voilà pourquoi, nous n’employons pas le mot expérience dans notre vestiaire, mais plutôt de vitesse et de ténacité. Nous voulons exploiter nos forces», a-t-il ajouté.

Reste à voir s’ils seront en mesure d’étourdir et d’essouffler les plus vieux.