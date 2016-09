Pizza Hut accusé en Indonésie d'utiliser des ingrédients périmés

JAKARTA - Pizza Hut en Indonésie, accusé d'utiliser des ingrédients jusqu'à six mois après l'expiration de la date-limite, a assuré mardi que ses établissements de restauration rapide étaient sûrs.

Les restaurants de la chaîne américaine en Indonésie, qui sont gérés par la compagnie indonésienne Sarimelati Kencana, ont été mis en cause dans une enquête conjointe du service indonésien de la BBC et de l'hebdomadaire local «Tempo».

La société, qui exploite plus de 300 restaurants sous la marque Pizza Hut et Pizza Hut Delivery, a été accusée d'utiliser certains ingrédients, dont de la pâte, des saucisses végétariennes et de la sauce carbonara en sachant qu'ils étaient périmés.

D'après cette enquête, qui s'appuie sur des documents internes, les produits étaient utilisés de un à six mois après leur date de péremption. Ces pratiques duraient depuis des années en connaissance de cause de la direction, disent ces médias.

Ils accusent aussi la chaîne de nouilles japonaises Marugame Udon d'avoir utilisé des ingrédients périmés dans ses quelques restaurants indonésiens.

Pizza Hut comme Marugame Udon, dont la maison-mère est le géant indonésien de l'agroalimentaire Sriboga Raturaya, ont démenti ces accusations.

La première a déclaré que certains de ses établissements situés sur Java, l'île la plus peuplée de l'archipel, avaient fait l'objet d'une inspection rigoureuse des autorités sanitaires qui n'avaient rien trouvé à redire.

Stephen J. McCarthy, président de Sarimelati Kencana, a déclaré qu'il était fier des cuisines de la chaîne.

«Ce sont les Pizza Hut les plus propres du monde. Si quelqu'un veut venir visiter nos cuisines, appelez-moi, je vous accompagnerai personnellement», a-t-il déclaré ce weekend.

«Nous avons une belle réputation en Indonésie. Nous nous attendons à ce que cela ne change pas, seulement à ce que cela s'améliore».

Il n'y a eu aucun signalement de client qui serait tombé malade après avoir consommé chez Marugame Udon ou Pizza Hut, présent depuis 32 ans en Indonésie où il emploie plus de 13 000 personnes.