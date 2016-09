Politique agricole: l’UPA questionne le rôle des consommateurs

Québec promet de faire une large place aux consommateurs, à l’occasion des activités liées au Sommet sur l’alimentation devant mener à l’élaboration d’une future Politique bioalimentaire du Québec. À un point tel que le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau, craint qu’ils ne prennent trop de place.

En dévoilant la démarche entourant le Sommet, mardi, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Pierre Paradis, a affirmé que pour la première fois, «les préoccupations du consommateur seront au centre des discussions». Québec tiendra trois rencontres préparatoires au sommet, et l’une d’elles sera entièrement consacrée aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui et de demain.

L’UPA est toutefois perplexe quant au rôle que pourront jouer les consommateurs au sein de la future politique agricole.

«Comme producteur agricole, nous n’approvisionnons pas uniquement les consommateurs québécois. On exporte environ 70 % de la production agricole vers le Canada et les autres pays (...) Lorsqu’on s’adresse aux consommateurs, c’est une portion de notre production», a-t-il fait valoir lors d’un entretien à TVA Nouvelles.