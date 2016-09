Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le gouvernement Couillard s’apprête à enregistrer un troisième surplus budgétaire important. Et qui dit surplus, dit hausse des revenus de taxes, d’impôt et de frais de service... tout en continuant d’exercer une solide compression des dépenses. Bref, les Québécois restent pressés comme des citrons.

Mise en place depuis la prise du pouvoir en avril 2014, cette recette budgétaire axée sur l’austérité gouvernementale a permis jusqu’à présent au gouvernement Couillard de présenter des surplus budgétaires lors de ses deux premiers budgets. Et je ne vois pas comment il pourrait en être autrement au cours du présent exercice financier.

Ces 511 millions proviennent de diverses sources de revenus dont on vous refile indirectement la facture: redevances hydrauliques d’Hydro-Québec et des producteurs privés, indexation de l’électricité patrimoniale, revenus miniers, taxe spécifique sur les boissons alcooliques, etc. Au lieu d’inclure ces 511 millions dans le surplus, le gouvernement les verse au remboursement de la dette accumulée. Ce qui est défendable.