Qui est Tommy Gaudet, le concurrent de ce soir à «Un souper presque parfait»?

Ce soir, un autre candidat de l’émission Un souper presque parfait pourrait passer à l’histoire.

Son nom: Tommy Gaudet, qui recevra ses concurrents au mystérieux Musée de l’Absurde.

Ce soir à #uspp. Tommy nous reçoit dans son Musée de l’absurde. Son repas sera-t-il absurde aussi? 18 :30 @vtele — André Ducharme (@AndreDucharme) 6 septembre 2016

Sorte de célébrité locale dans certains milieux interlopes des Interwebs québécois, Tommy est le fondateur de Douteux.org, un organisme voué à «la préservation et la diffusion de films "différents", curieux, nostalgiques et oubliés».

Chaque semaine, il organise des projections de films douteux au Brouhaha, une soirée culte qui a fait des petits un peu partout dans la province, de Québec à Rouyn-Noranda en passant par Shawinigan et le Atomic Café dans Hochelaga-Maisonneuve, en plus d’animer le podcast 70 % (le niveau d’effort investi dans la production, de son propre aveu) et la CALICC (Combats Audiovisuels de la Ligue Intergalactique des Collectionneurs de Clips), sorte de joute audiovisuelle où des VJs amateurs s’affrontent à grands coups d’extraits vidéos psychotroniques tous plus invraisemblables les uns que les autres.

L’an dernier à pareille date, s’était également présenté pour le Parti Rhinocéros aux élections fédérales et s’était fait remarquer (du moins de l’équipe du Sac de chips) en invitant ses électeurs à voter en grand nombre pour son principal rival: Justin Trudeau en personne.

Bref, c’est un drôle de bonhomme, et on a donc tenté d’en apprendre un peu plus sur lui en lui à travers de quelques questions.

Entrevue avec Tommy Gaudet, candidat vedette à Un souper presque parfait.

T’as quel âge?

«J'ai 37 ans depuis 2 ans.»

Quel est ton passe-temps préféré?

«Les jeux vidéo et les films. Je fais toujours ça en même temps. J'adore la bicyclette aussi, je viens de m'y remettre après 5 ans d'absence, j'ai comme 60 livres à investir en bécyk là!»

C’est quoi au juste, le Musée de l’Absurde?

«C'est le 1803 St-Christophe, le quartier général de Douteux.org, l'organisme qui anime mes passions. C'est aussi un appartement résidentiel dans lequel j'habite depuis 10 ans. L'endroit présente une collection en éternelle mouvance d'objets que d'autres pourraient considérer inutiles. Des gens de Fronce [sic] ont déjà dit que ça prenait plus de temps tout voir au Musée de l'Absurde qu'au Louvres. Plus humblement, même moi qui y habite et qui a presque tout monté, je découvre chaque jour quelque chose de nouveau.

[Lors d’une visite au Musée de l’Absurde en 2014, le Journal avait entre autre pu voir un grille-pain qui «toast» le logo de TVA sur des rôties, 94 figurines de Pruneau et une affiche de Guy Lafleur en costume de bain, ndlr.]

C’est quoi le truc le plus étrange à propos de toi?

«Euh...comme j'adore me jouer des blagues à moi-même et que je ne connais pas beaucoup de gens qui ont cette même passion, j'irais pour ça. Exemple: je reviens du FME à Rouyn-Noranda et je ne me suis apporté qu'un ensemble avec des manches longues et c'était mon suit de clown. Je m'étais donc tendu un piège pour avoir l'air fou.»

Quelques informations en vrac sur toi pour ceux qui voudraient mieux te connaître?

J'ai déjà eu du sexe parce que je suis très bon avec un yoyo.

J'ai plusieurs tatous et ils sont tous imbéciles.

J'ai une collection de 1500 et plus Wall of Wood de Magic the Gathering.

Je suis asthmatique, petit gros et roux, ça aide avec les filles.

Je suis né à Rouyn Noranda en 1978. J'ai 3 petits frères.

Ma coiffeuse est propriétaire de salon de toilettage pour animaux, le Spa Poilu dans Rosemont. Elle me coupe les cheveux comme elle le veut, quand elle le veut. Je suis sa mosaïculture publicitaire.

J'écris des critiques de films sur Facebook, j'en ai reçu plusieurs bons commentaires.

J'adore les jeux vidéo, surtout les RPG de l'époque du SNES.

J'ai déjà gagné 500$ dans un tournoi de curling.

Même si la forme n’y est plus, j'ai plus de 10 années de différents styles d'art martiaux dans le corps.

J'adore le hiking; la marche dans les bois. J'ai déjà passé 4 jours seuls dans le bois en banlieue de Val-d'Or. Un voyage très formateur que je conseille à tous.

Je considère que Rouyn-Noranda est le plus bel endroit au monde l'été seulement.

J'ai déjà habité une petite année au Danemark.

J'ai envoyé plus de 1200 CVs sur l'Ile de Montréal avant de me trouver cet emploi de sous-titreur vocal.

Comme j'ai un sens de l'humour qui use en masse de l'ironie, j'adore travailler avec les adolescents, on se reconnait.

Je suis maintenant un récurant dans Les Resellers, une web série québécoise de qualité supérieure réalisée par mes amis Guiz DP (Le Jeu c'est Sérieux et Outermind) et Jérôme Cloutier (un anglophone de Sherbrooke).

J'adore faire du bricolage. Tout le musée est remplit de mes créations.

Pour vous mettre en appétit, voici un extrait ce qui vous attend chez Tommy ce soir:

Julien Bernatchez, détenteur en titre de la pire note de tous les temps à USPP avec son mémorable Château de saucisses et sa soupe Pabst et chou-fleur, qui lui avaient valu un glorieux score de 9/40, pourrait-il finalement être détrôné?

C’est ce qu’on saura à 18h30!