Russie: en prison pour avoir joué à Pokémon Go dans une église

Un jeune Youtubeur russe de 21 ans, Ruslan Sokolovsky, risque de purger 5 ans de prison pour avoir joué à Pokémon Go.

Le crime? Avoir joué à Pokémon Go dans... une église.

C’est au début du mois d’août que le jeune Youtubeur, ayant plus de 300 000 abonnés, a réalisé cette vidéo où on le voit capturer des pokémons dans la ville de Yekaterinburg en Russie. C’est à l’intérieur de l’Église de Tous les Saints, qu’il aurait commis son «crime» en chassant les pokémons.

Pour avoir joué dans l’église, le jeune joueur pourrait faire face à une peine de 5 ans de prison, bien que le jeu ne soit pas formellement interdit en Russie. Mais si le jeu n’est pas interdit, pour quel motif alors? Tous comme les Pussy Riot, on l’accuse d’incitation à la haine et d’avoir offensé les valeurs religieuses de l’église.

Les Pussy Riot ont d’ailleurs partagé la nouvelle et leur soutien sur les réseaux sociaux:

A Russian kid was sent to jail for playing Pokemon Go in church. He faces 5 years jail.#FreeSokolovskyhttps://t.co/Xy47YA8xJB — Pussy Riot (@pussyrrriot) 3 septembre 2016

Il faut comprendre que la Russie et Vladimir Poutine, tout comme bon nombre de choses provenant de l’occident, n’aiment pas particulièrement Pokémon Go, le jeu n’ayant encore pas été officiellement autorisé. En Russie, les autorités russes soupçonnent la CIA d’être derrière le jeu. Afin de contrer la venue de Pokémon Go en Russie, le pays a même développé un semblant de Pokémon Go où les joueurs sont appelés à chasser des personnages historiques russes et simuler un «selfie» avec eux.

Voici la vidéo en question qui a incriminé Ruslan Sokolovsky. Elle a été vue plus de 1 million de fois.

À ceci, le jeune homme répond : «Comment peut-on être offusqué que quelqu’un entre avec un téléphone intelligent dans une église? J’ai simplement décidé d’aller chasser un pokemon et il y en avait dans cette église.» (traduction libre)

Le porte-parole de l’Église orthodoxe russe mentionne sur sa page Facebook que le Youtubeur arrêté travaille dans le style de Charlie Hebdo et que celui-ci a été arrêté non pas pour avoir joué à Pokémon Go mais bien pour avoir offensé l’église dans plusieurs de ses vidéos.

Drôle de coïncidence tout de même.

Le maire de la ville de Yekaterinburg, Yevgeny Roizman, y va d’un tout autre commentaire :

« Cette arrestation est une vraie honte. On ne peut pas arrêter un homme car il est idiot.» (traduction libre)

Voici l'arrestation de Ruslan Sokolovsky:

Un #FreeSokolvsky a été crée en soutien au jeune youtubeur qui attend présentement sa sentence.

Source:

The Guardian