Subban intéressait aussi l'Avalanche, les Oilers et les Canucks

Un bilan détaillé des événements du 29 juin dernier dressé par Elliotte Friedman pour le réseau Sportsnet, publié mardi, a révélé des détails inédits sur la transaction impliquant P.K. Subban et Shea Weber.

Compte tenu de l’envergure et du caractère déconcertant de l’échange, il semble que le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, ait plus que hâte de ne plus avoir à expliquer sa décision d’envoyer son défenseur le plus flamboyant chez les Predators de Nashville.

«Si ce n’était que de lui, il ne parlerait plus jamais de cet échange», a affirmé un autre DG de la Ligue nationale de hockey sous le couvert de l’anonymat.

Bergevin a d’ailleurs poliment refusé de revenir sur les événements du 29 juin, lorsque demandé par Sportsnet, selon qui le patron hockey du Canadien aurait tenté d’étouffer les rumeurs impliquant Subban dans les mois ayant précédé la transaction.

Les candidats déchus

L’Avalanche du Colorado, les Oilers d’Edmonton et les Canucks de Vancouver ont été dans la course aux services du numéro 76.

L’effort des Canucks a été gâché par la sélection de l’espoir québécois Pierre-Luc Dubois par les Blue Jackets de Columbus, la cible principale du Tricolore au repêchage.

Le salaire aurait été l’accroc majeur d’une transaction entre le CH et l’Avalanche. Même son de cloche du côté des Oilers, qui ont par ailleurs trouvé les demandes du CH trop considérables.

Un «blockbuster»

L’échange n’a pas seulement choqué les partisans, les experts et les autres équipes de la LNH: même les protagonistes de la transaction la plus spectaculaire des dernières années avaient du mal à croire ce qui était en train de se produire.

«Je pense qu’à certains moments, même les deux équipes n’en revenaient pas de ce qu’elles étaient en train de faire», a raconté un membre de la direction d’une des deux formations impliquées, demandant lui aussi l’anonymat.

Les séquelles

Comme Bergevin, Subban a refusé d’offrir ses propos à Sportsnet pour usage dans le décorticage des événements.

Cependant, un ami de Subban a indiqué que le défenseur a véritablement ressenti de la rage.

«C’est comme être laissé par la femme de tes rêves, a-t-il comparé. Tu passes par toute une gamme d’émotions, du déni à la colère.»