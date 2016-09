Travaux sur la rue Notre-Dame: on viendra en aide aux commerçants

Les travaux majeurs qui seront réalisés à partir du 12 septembre sur la rue Notre-Dame jusqu'à l'an prochain ne devrait pas affecter les commerçants, selon l'arrondissement.

Un programme fait pour le temps du chantier sera créé pour eux et la communication sera maintenu tout au long du chantier, assure-t-on.

Un espace plus grand pour les piétons, avec trottoirs élargis et traverses surélevées, plus d'aménagement pour cyclistes, supports à vélo présents 12 mois par année et des commerces «nouveaux genres représentant une certaines mixité» du quartier seront mis de l'avant.

Le chantier de 10,5 M$ assumé entièrement par la Ville-centre débutera à la hauteur de Atwater jusqu'à Saint-Augustin. La circulation sera bloquée à plusieurs endroit.