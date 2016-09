Un camion en flammes cause un bouchon de plusieurs kilomètres

BELOEIL | Alors que des milliers de travailleurs empruntaient l’autoroute Jean-Lesage ce matin, un camion a été la proie des flammes et a causé un bouchon monstre.

Angel Trentin ne se doutait pas que ce matin serait son dernier à bord de son camion. «J’ai commencé à sentir le brûlé. Je me suis arrêté et j’ai vérifié sous le camion, tout avait l’air normal. Un policier est venu me voir et m’a demandé de reculer rapidement. J’ai pris mes papiers et mon cellulaire, puis mon camion a flambé», racontait l’homme. Selon le conducteur, l’incendie aurait commencé dans le radiateur. Il devait d’ailleurs le faire réparer aujourd’hui.

Trafic

Les automobilistes devront faire preuve de patience, puisque cet incendie a causé un trafic important dans les deux directions de l’autoroute. «Je suis habitué d’être dans le trafic, mais ce matin c’est moi qui l’ai causé», a dit monsieur Trentin à la blague. La Sûreté du Québec demande aux automobilistes d’être patients et de ne jamais s’arrêter sur les voies de desserte pour regarder les scènes d’accident.

Inquiétude

Le conducteur a confirmé avoir appelé sa femme rapidement pour ne pas qu’elle s’inquiète. «Je dois rouler 143 kilomètres matin et soir pour me rendre au travail, je ne voulais pas qu’elle s’inquiète», a dit l’homme. Il tenait également à féliciter les policiers pour leur travail. «Chapeau aux policiers, ils ont vraiment fait du beau travail.»