Un complet unique à vous

Il existe de plus en plus de boutiques à Montréal se spécialisant dans les complets sur mesures. À des prix qui peuvent parfois se rapprocher de ceux de complets griffés, vous aurez un habit qui convient à vos mensurations que vous soyez petit, grand ou costaud et qui sera conçu selon vos goûts (largeur du col, doublure, boutons, inscription de votre nom sur la poche intérieure, etc.). Pour tous ceux qui n’aiment pas le magasinage, cette expérience (et son résultat) devrait vous combler de bonheur.

Photo courtoisie

Pourquoi ne pas concevoir une deuxième veste qui pourra se coordonner au pantalon?

Photo courtoisie

Le culte de la belle ­silhouette n’échappe pas aux hommes. Pour ­cacher ses poignées d’amour et perdre quelques centimètres de tour de taille, la marque One Flat Jack propose des t-shirts gainants à col rond ou en V.

Photo courtoisie

Taylor Frey Photo WENN.com

Pour une création à la hauteur de votre exubérance, qu’elle soit rose fuchsia ou décorée d’un écusson à votre effigie.

Photo WENN.com

Michael Fassbender Photo WENN.com

Tailor2Go est une boutique mobile dans laquelle Nathan Kong, le fondateur du concept, prend vos mensurations complètes dans un scanneur 3D avant de vous proposer un choix de tissus, de coupes et de doublures pour votre nouveau complet.

Photo courtoisie

Brando Pacitto Photo WENN.com

Le complet trois pièces offre de nombreuses ­possibilités.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Jamie Dornan Photo WENN.com

Pour traiter un complet de façon plus décontractée, il suffit d’agencer sa veste à un t-shirt, des chinos roulés à la cheville et des baskets.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie