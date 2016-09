Un deuxième procès pour Alain Perreault

Quelque 350 citoyens sont attendus au palais de justice de Québec mardi matin alors que la sélection du jury s’effectuera en vue du second procès d’Alain Perreault, accusé d’avoir assassiné Lyne Massicotte en 2003.

Le procès de l’homme de 54 ans s’ouvrira mardi matin avec la sélection des 12 hommes et femmes qui accompliront leur devoir de citoyens en examinant la preuve dans cette affaire. Le procès doit durer quatre semaines, auxquelles devraient s’ajouter quelques procédures préliminaires qui se tiendront sans la présence du jury.

La «médiatisation» ainsi que la «nature» du dossier ont forcé la shérif – chargée de constituer et de surveiller les jurys – à augmenter le nombre de candidats jurés, confirme le ministère de la Justice. «La moyenne des convocations pour agir à titre de juré dans un procès est de 150», précise par courriel le porte-parole Paul-Jean Charest.

La disparition de Lyne Massicotte avait effectivement fait grand bruit dans les journaux, en juillet 2003. La dame de 43 ans, originaire de Chambly, s’était alors rendue chez Alain Perreault, à Québec, après avoir eu une discussion sur internet.

La mère de famille n’avait plus donné signe de vie après cette rencontre. Sa voiture avait été retrouvée. Malgré les multiples recher­ches et les battues menées par les policiers et les proches, Lyne Massicotte n’a jamais été retrouvée.

Arrestation

Près de six ans et demi après cette disparition, Alain Perreault a été arrêté et accusé. Après un premier procès en 2011, la Cour d’appel a ordonné de reprendre l’exercice en avril 2015, une décision maintenue par la Cour suprême en mars dernier.

L’accusé est représenté par Me Stéphane Beaudoin, qui sera assisté de Me Julien Bolduc. Pour la Couronne, Me Thomas Jacques et Me Lyne Morais pilotent le dossier. Le juge Richard Grenier préside l’affaire.