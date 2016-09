Un escalier roulant hors d’usage depuis janvier à la station Namu

Hors service depuis près de neuf mois, un des escaliers roulants de la station Namur n'a toujours pas été réparé, la remise en service étant prévue en octobre.

«L'escalier est en panne depuis le 20 janvier 2016 à cause d'un bris majeur au niveau de la motrice et des marches, a confirmé Amélie Régis, porte-parole de la Société de transport de Montréal (STM). Il devrait être remis en service en octobre, nous attendions de recevoir les pièces manquantes».

Cet escalier datant des années 1980, la réparation et/ou le remplacement des pièces est plus complexes et donc plus longs, nous indique Mme Régis, précisant que les contrats ont été octroyés aux mois de mars et mai.

Un exercice périlleux

Depuis le début de l’année, les passagers souhaitant se rendre à la station Namur doivent donc descendre à pied une cinquantaine de marches. Un exercice facile pour certains, mais qui peut s’avérer périlleux pour d’autres.

«Je viens ici pour faire mes courses donc j’ai souvent de gros sacs et comme je ne vois pas bien de l'œil gauche, je préfère aller doucement», explique Nadia, une femme dans la cinquantaine.

Durant quelques jours cet été, elle a même dû descendre à pied le double de marches, un des autres escaliers roulants de la station ayant été hors d’usage une dizaine de jours.

«Récemment, un autre escalier a été arrêté du 27 juillet au 10 août pour réparer la main courante», a ajouté Amélie Régis.

Bientôt réparé puis remplacé

L'escalier qui sera donc réparé cet automne sera remplacé l'an prochain, comme 23 autres escaliers du réseau. Rappelons que la STM a débuté cette année un plan de réfection et de remplacement de 63 escaliers roulants, un investissement de 34 M$.