Un pélican aboutit au Bas-St-Laurent

CACOUNA | Observation rare dans le Bas-Saint-Laurent, alors qu’un pélican d’Amérique ne cesse de s’alimenter depuis samedi à Cacouna.

Sa présence inhabituelle au Québec fait courir les foules de passionnés d’oiseaux de la province près du site ornithologique du marais de Gros-Cacouna.

Ceux qui l’ont observé à différents moments de la journée ce week-end l’ont aperçu en train de prendre des forces en mangeant du poisson constamment. Tous se disent impressionnés par sa grande envergure, qui peut aller jusqu’à 9 pieds du bout d’une aile à l’autre.

«Peut-être est-il désorienté ou a-t-il rencontré une tempête sur son chemin vers le sud, mais c’est effectivement rare de voir une telle espèce ici», a dit Mireille Poulin, biologiste pour Go Oiseaux, au sujet de l’oiseau aux pattes palmées qui porte à la gorge une énorme poche.

Loin des Prairies

Le pélican d’Amérique habite habituellement les Prairies canadiennes et se donne très peu en spectacle au Québec. On aurait observé un spécimen similaire il y a quelques jours sur la Côte-Nord. Impossible de savoir s’il s’agit du même, mais plusieurs avancent cette hypothèse.

Mardi, personne n’a pu observer l’oiseau de nouveau, mais plusieurs étaient à l’affût et espèrent qu’il n’a pas quitté définitivement la région.

Populaire

Les photographes et passionnés d’oiseaux se réjouissent de sa présence. Sébastien Dionne s’est levé à 5 h dimanche matin pour le capter dans sa lentille de photographe.

«La nouvelle s’est répandue rapidement à l’effet que l’on pouvait observer l’oiseau rare», a-t-il dit. Celui-ci a rencontré d’autres passionnés qui cherchaient à observer le comportement du pélican ou le photographier. «On l’a comparé au cormoran et on a constaté que c’était pas mal plus gros. On peut bien le voir de loin à l’œil nu. C’est très impressionnant.»

Il a pu observer pendant un long moment l’oiseau s’alimenter inlassablement. «L’observation en valait la peine», a-t-il dit.

Pélican d’Amérique

Habitat : Prairies canadiennes

Régime : poissons, crustacés et amphibiens

Le bec et la poche peuvent contenir jusqu’à 11 litres d’eau

Envergure : jusqu’à 9 pieds

Poids : Jusqu’à 30 livres

Son : généralement silencieux, excepté quelques grognements