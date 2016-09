Un «snap» de cette Playmate pourrait l’envoyer en prison

En juillet, on vous parlait de Dani Mathers, une ex-Playmate qui est devenue momentanément l’ennemie publique no 1 du web après avoir humilié une vieille dame sur Snapchat.

En gros, le modèle a pris un «snap» à l’insu de la dame dans un vestiaire d’un centre de conditionnement physique L.A. Fitness pour se moquer de son physique.

Archives

Plus tard, la Playmate de l’année 2015 a lancé aux médias que cette publication était destinée à quelqu’un de son entourage. Elle ne voulait donc pas l’afficher à tous ses abonnés Snapchat.



Une décision qui, évidemment, s’est retournée contre elle. Les médias se sont emparés de l’affaire et Mathers a notamment perdu un emploi de chroniqueuse au sein d’une station de radio en plus se de faire bannir de la chaîne L.A. Fitness.



Aujourd’hui, de nombreux médias américains rapportent que la victime humiliée aurait répondu à l’appel de la police de Los Angeles qui mène actuellement une enquête sur cet incident. La dame aurait finalement contacté les autorités. Le Daily News rapporte que, si elle est reconnue coupable, la mannequin pourrait se retrouver en prison jusqu’à six mois pour délit de diffusion d’images privées.



Contacté par le Daily News, l’avocat de Mathers – qui a également défendu Michael Jackson lorsqu’il a été accusé d’agression sexuelle sur mineur en 2005 – espère que ces accusations sont des rumeurs. «Dani Mathers n’a jamais voulu blesser personne ni enfreindre la loi», tranche-t-il. La mannequin s’est également excusée sur Twitter depuis.