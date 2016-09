Pendant que les dirigeants du baseball majeur se creusent les méninges pour trouver une ou des façons acceptables de réduire la durée des matchs, une majorité d’amateurs se plaignent du manque d’attaque alors que les lanceurs sont en train de prendre le haut du pavé.

C’est tout de même paradoxal!

D’un côté on se plaint de la longueur des matchs et de l’autre on déplore une attaque qui semble atteinte d’anémie... car s’il y a moins de coups sûrs dans un match de neuf manches, normalement il devrait durer moins longtemps, n’est-ce pas?

Autre époque

Si on fait un retour en arrière, en 1968 par exemple, le baseball majeur avait terminé la saison avec seulement six frappeurs qui affichaient une moyenne offensive de ,300 ou plus et Carl Yastrsemski avait remporté le championnat des frappeurs de la Ligue Américaine avec une moyenne de ,301.

Et on se rappellera très bien que c’est par la suite que les dirigeants des majeures avaient décidé de réduire la hauteur du monticule à 10 pouces afin de favoriser les frappeurs.

Je doute très fort que l’on réduise davantage la hauteur du monticule dans les années à venir.

La dernière fois que j’ai consulté la liste des meilleurs frappeurs des majeures, 27 joueurs frappaient pour ,300 ou plus et il y en avait sept autres dont le rendement offensif oscillait entre ,295 et ,300.

Une race menacée ?

Donc, le frappeur qui conserve une moyenne de ,300 est-il une espèce en voie de disparition? Certainement si l’on considère que lors de la saison 2000, 53 frappeurs avaient affiché un rendement offensif de ,300 ou plus tandis que huit autres avaient frappé entre ,295 et ,300.

Il est évident que le nombre des frappeurs de ,300 et plus serait plus élevé si certains d’entre eux, dont la moyenne tourne aux alentours de ,290 décidaient de frapper la balle au champ opposé alors que les équipes leur opposent des défensives spéciales...

Par exemple prenons le cas d’Adrian Gonzalez qui, le 31 août dernier, affichait un rendement de ,294 grâce à 140 coups sûrs en 476 présences au bâton. Si, au cours des cinq premiers mois de la saison, il avait récolté deux coups sûrs de plus par mois en cognant la balle où il n’y a personne au champ opposé, ses dix coups sûrs de plus lui auraient valu une moyenne de ,315!

Même Evan Longoria qui, avec 146 coups sûrs en 513 présences démontrait une moyenne de ,275, aurait haussé sa moyenne à ,304 avec deux coups sûrs de plus au cours de cinq premiers mois de la saison.

Imaginez-vous l’augmentation de salaire qu’un joueur moyen pourrait obtenir s’il mettait fin à son entêtement de vouloir toujours défier la défensive spéciale, même lorsqu’il a un compte de deux prises contre lui.