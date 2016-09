Une participante de «Célibataires et nus» répond à ses détracteurs

Tout comme le spa dans lequel se trouvaient Annie et Patrick, Célibataires et nus a fait des remous sur les réseaux sociaux depuis la diffusion du premier épisode jeudi dernier.

Capture d'écran

En effet, les internautes ne se gênent pas pour émettre leur opinion quant au concept et aux participants de la téléréalité, sans prendre des gants blancs.

Capture d'écran

Dans les commentaires qui défilent sous l’article Érections et malaises dans la première émission de Célibataires et nus du Journaldemontreal.com, Renée, une participante de l’émission, a répondu à quelques internautes qui ont émis des jugements gratuits et qui ont attaqué son intégrité.

«Je me respecte, pis personne ne m'a manqué de respect au tournage», écrit la maman de 32 ans.

«Je n’ai pas honte de moi sinon je n y serais pas allée.... C’est sûr que si tu t'attendais à une émission intellectuelle, tu devais être déçu», répond-elle à un internaute qui qualifie l’émission de «torchon».

«Je ne regrette pas MON expérience, pis non regarde, j'ai jamais été une assoiffée de popularité. Je voulais participer à une émission que j'aime. Je voulais faire de quoi de fou... Je suis contente. Populaire ou pas!», précise-t-elle.

Voici quelques-uns de ses autres échanges.