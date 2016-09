10 artistes que vous devez absolument connaître qui se produiront durant le festival Pop Montréal

Le Festival Pop Montréal, qui se déroule du 21 au 25 septembre prochain, offre la chance à de nombreux mélomanes de découvrir de nouveaux groupes.

Les salles un peu plus «underground» où se déroulent les shows permettent généralement aux spectateurs de plonger dans l’univers des artistes plus aisément. De plus, les billets de spectacle sont plutôt abordables, outre quelques exceptions. Il n’y a donc pas d’excuses pour ne pas mettre les pieds dans l’une de ces soirées.

Voici donc 10 artistes que vous pourrez (re)découvrir durant Pop Montréal:

1. The Kills

La performance de ce populaire duo indie rock composé de l’Américaine Alison Mossart et du Britannique Jamie Hince est sans aucun doute l’un des arrêts obligatoires du festival.

Mercredi 21 septembre au Métropolis à 20h.

Billet à partir de 32$

2. Leif Vollebekk

Si vous avez un rendez-vous doux, assurez-vous d’assister au spectacle de Leif Vollebekk. La voix envoûtante du chanteur originaire d’Ottawa devrait vous faire passer un bon moment.

Le jeudi 22 septembre sur le toit du théâtre Rialto à 18h

Billet à partir de 20$

3. Socalled

Le son unique du Canadien Socalled vaut certainement le détour. Plongez dans ce savoureux mélange entre le hip-hop et le folk sans vous poser de question. Vous ne serez pas déçu.

Jeudi 22 septembre au Musée Pointe-à-Caillières à 20h

Billet à partir de 25$

4. Groenland

Le groupe originaire de Montréal dévoilera un nouvel album quelques jours avant leur performance dans le cadre de Pop Montréal. Gageons que le spectacle sera plein à craquer!

Jeudi 22 septembre au Club Soda à 20h

Billet à partir de 25$

5. Fragile Feet

Le groupe montréalais montera sur scène avec une belle brochette de musiciens. Les groupes Diana, Little Scream et Cold Specks seront également sur place. Une belle découverte à faire!

Jeudi 22 septembre à la Sala Rossa à 20h

Billet à partir de 15$

6. Sonic Avenues

Les Montréalais de Sonic Avenues ne déçoivent jamais quand ils montent sur scène. Leur 4e album, Disconnector, sera lancé le 7 octobre prochain. D’ici là, vous aurez peut-être la chance d’entendre quelques-unes de leurs nouvelles pièces lors du spectacle qu'ils donneront dans le cadre de Pop Montréal.

Jeudi 22 septembre au Bar le «Ritz» à 21h30

Billet à partir de 12$

7. Jesse McCormack

Le Montréalais Jesse McCormack profite de son spectacle au Rialto Hall pour dévoiler son plus récent EP. Ses chansons ont un petit son mélancolique, parfait pour débuter l’automne du bon pied.

Jeudi 22 septembre au Rialto Hall à 21h30

Billet à partir de 15$

8. Emilie & Ogden

Une femme. Une harpe. Le duo incroyable que forme la chanteuse avec sa harpe vaut certainement le détour. Si vous désirez vivre une expérience musicale tout en douceur... C’est là qu’il faut vous rendre.

Vendredi 23 septembre à La chapelle Saint-Louis à 20h30

Billet à partir de 30$

9. Kroy

L’une des moitiés du duo de Milk and Bone, Camille Poliquin, lance son premier album sous le nom de Kroy. Son projet solo vaut certainement le détour.

Vendredi 23 septembre au Artgang à 21h

Billet à partir de 15$

10. Hologramme

Le groupe montréalais Hologramme laisse toute la place à la musique. Leur son électro-pop a de quoi vous charmer! À 10$ le billet, vous n’avez aucune excuse pour ne pas y assister.

Samedi 24 septembre au Quai des brumes à 21h

Billet à partir de 10$