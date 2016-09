À la mémoire de Bob Bissonnette

Tous ceux qui l’ont connu le décrivent comme un amoureux de la vie, toujours en projet, plus fous les uns que les autres.

Mais il y a une autre raison pour laquelle je trouvais sa mort infiniment triste: il a fallu qu’il meure pour qu’il connaisse son plus gros succès.

Après la nouvelle de sa mort, j’ai écouté ses chansons et visionné ses clips.

Et puis, Bob Bissonnette chantait super bien! Certainement mieux que certaines chanteuses du Plateau qui sonnent comme des chats qu’on égorge mais qui, elles, reçoivent des subventions, sont reçues à la radio publique et gagnent­­ des prix à l’ADISQ, ce qui n’est jamais arrivé à Bob Bissonnette.

Ses paroles? Pas ma tasse de thé, mais il faut dire que je ne suis pas une joueuse de ligue de hockey du mardi. Peut-être que c’est normal que les histoires de Chris Chelios et de «jack strap» me touchent moins.

Mais force est d’admettre qu’il savait faire rimer les mots et danser les phrases.

Et je l’ai trouvé assez audacieux de sortir une chanson qui s’intitule Y sont toutes folles, un 8 mars, Journée internationale de la femme et d’y faire une blague sur Françoise David.

Quand j’ai entendu un extrait de ce spectacle, avec une superbe­­ version symphonique de sa chanson La machine à scorer, je me suis vraiment demandé pourquoi on ne connaissait pas plus ce gars-là à Montréal.