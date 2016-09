Allergique au gluten? Ce resto exige une preuve médicale

Exaspéré par le nombre croissant de clients se disant allergiques au gluten, le restaurant The White Moose de Dublin en Irlande a pris les grands moyens pour se débarrasser des «faux allergiques» au gluten.

Comment s’y prennent-ils ? Très simple, on vous demande un billet médical.

L’établissement en avait plus que marre de se faire continuellement demander des «pancakes» sans gluten ou autre nourriture par simple mode ou supposition d’allergie.

Voici une traduction de la publication Facebook du restaurant racontant l'anecdote avec une cliente qui a été « la goutte de trop» :

«Ce matin, une cliente nous demandé si nous faisions des crêpes sans gluten.. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait la maladie cœliaque, celle-ci ne savait pas du tout ce que le mot voulait dire. Elle s’est donc résignée à commander des crêpes régulières...avec du gluten. À compter de maintenant, les clients qui demandent de la nourriture sans gluten se verront demander de fournir une preuve médicale de leur intolérance au gluten. Les clients qui font un régime sans gluten, car c’est la mode, et qui ne savent pas du tout ce qu’est le gluten peuvent aller «se faire voir» et consommer de la bouffe normale comme le reste du monde.”

Ce commentaire sur la nouvelle politique du restaurant a engendré pas moins de 11 000 commentaires sur Facebook, a été partagé plus de 7000 fois et s’est vu «liké» plus de 37 000 fois!

Certains, évidemment, n’ont pas de bons mots à l’égard du restaurant, trouvant la mesure abusive, ridicule et franchement déplacée, tandis que d’autres, lèvent leur chapeau à The White Moose qui se tient debout devant le «fléau» du sans gluten.

The White Moose, «baveux» et assez arrogant, va même jusqu’à répondre ceci à un client qui trouve la mesure dégoûtante et demande que le restaurant soit dénoncé :

« Vous êtes contrarié ? Un instant, mon violon doit traîner quelque part...» (traduction libre)

Suite à la médiatisation de la nouvelle politique du restaurant, le propriétaire du The White Moose va même jusqu’à remercier les intolérants au gluten en les «piquant» encore plus:

« Je voudrais remercier sincèrement tous ceux qui ont été offensés par ma publication. Grâce à vous, notre petit café du nord de Dublin est paru dans 43 nouvelles autour du monde et nous avons été entendus sur 14 stations de radio et différentes chaines de télévision dans des pays aussi loin que la Nouvelle-Zélande et les É.-U.. Nous avons 25 000 nouveaux fans sur Facebook et vivons une augmentation de 57 % des revenus. Le plus important ? Personne depuis n’est venu nous demander de la nourriture sans gluten. Force est de constater que vous nous avez procuré des heures de divertissement et que, en plus, vous êtes très payants pour l’entreprise.

Paulie.

P.S. Vous êtes tout de même des putains d’idiots.» (traduction libre)

Wow. La guerre est lancée. Le dicton «parlez-en en bien , parlez-en en mal, mais parlez-en » vient de prendre tout son sens.

