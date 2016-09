Auger-Aliassime au troisième tour

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a remporté son match de deuxième tour chez les juniors aux Internationaux des États-Unis, hier à New York, en défaisant l’Australien Alexei Popyrin en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-4.

Le vainqueur a fait fi des neuf as de son rival pour l’emporter en 1 h 49 min. Il a réalisé 3 bris en 14 occasions, dominant 106-91 au chapitre des points gagnés.

La tête de série favori de la compétition a commis sept doubles fautes, comparativement à huit pour le perdant.

Auger-Aliassime a rendez-vous avec l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, champion des Internationaux juniors de Repentigny samedi, à l’étape suivante.

En double, le Québécois et son partenaire Benjamin Sigouin ont défait les Brésiliens Gabriel Decamps et Orlando Luz en deux sets de 6-2 et 7-6 (1).

Du côté féminin, la Canadienne Bianca Vanessa Andreescu a également signé sa deuxième victoire dans la Grosse Pomme. La septième tête de série chez les filles n’a mis que 57 minutes pour liquider l’Américaine Hailey Baptiste 6-2 et 6-3.

Andreescu affrontera une autre joueuse américaine au troisième tour, soit Usue Maitane Arconada.

Kvitova change d’entraîneur

La Tchèque Petra Kvitova a décidé, pour la deuxième fois cette année, de changer d’entraîneur.

Après David Kotyza en janvier, c’est au tour de Frantisek Cermak de quitter l’équipe de la 16e joueuse au classement de la WTA. Kvitova a annoncé le tout hier dans un communiqué. ­Aucun remplaçant n’a encore été nommé.