Comprendre les incompris

Entraîner un groupe de jeunes loups n’est pas donné à tous. Pour savoir enseigner son plan de match et inculquer ses valeurs à une génération qui croit tout savoir de la vie, il faut une touche spéciale.

En nommant Todd McLellan à la barre d’Équipe Amérique du Nord, Peter Chiarelli et Stan Bowman savaient qu’ils pouvaient compter sur le candidat parfait.

Après tout, McLellan est habitué de diriger ce genre de groupe. Le mois prochain, il amorcera sa deuxième campagne derrière le banc des Oilers d’Edmonton, la troisième plus jeune formation de la LNH.

Cela dit, l’homme de 48 ans préfère se tourner vers le nid familial lorsque vient le temps d’expliquer de quelle façon il réussit à s’adapter à la psychologie de la cette génération.

«J’ai deux fils de 20 et 17 ans. Ils me permettent d’être à jour à propos de ce qui est important pour les jeunes d’aujourd’hui. Je sais que leur téléphone et leur casquette sont au centre de leurs priorités, a indiqué le pilote originaire de la Saskatchewan. Ce ne sont pas des gars de 35 ans, donc on doit faire notre part pour les rejoindre au milieu du chemin.»

Une ruse ingénieuse

Dorénavant, il est inutile de jouer aux gros bras ou de laisser planer le moindre risque de réprimande ou conséquence comme c’était le cas il y a une vingtaine d’années.

Et lorsque vous avez une idée en tête, vous avez intérêt à avoir des arguments béton et des explications claires pour la faire passer.

McLellan, qui a dirigé sept saisons à San Jose avant de se joindre aux Oilers, a développé une ruse bien à lui.

«Puisque ce sont des jeunes qui sont très visuels, on essaie de faire beaucoup d’enseignements sur vidéo. En raison de la technologie, ils ont été élevés dans cet environnement. Ils aiment se regarder, a-t-il d’abord mis en contexte. Alors, le truc, c’est de leur montrer les séquences de ce qu’ils font bien dans ce que l’on attend d’eux.»

Canaux ouverts

Âgé que de 23 ans, Ryan Nugent-Hopkins amorcera sa sixième saison dans la LNH. Même s’il les a toutes jouées avec les Oilers, le premier choix de l’encan de 2011 a déjà vu passer cinq entraîneurs à la barre de l’équipe.

Selon lui, McLellan maîtrise la bonne méthode d’enseignement.

«C’est un entraîneur qui mise beaucoup sur l’enseignement. Même en milieu de saison, il n’hésite pas à interrompre des exercices pour apporter des correctifs et fournir des explications. Il exige que l’on soit responsable de nos actes, mais, en même temps, il nous laisse un peu de corde»

Bref, McLellan a compris qu’avec cette génération élevée dans la télécommunication, il valait mieux, justement, garder les canaux de discussion ouverts.