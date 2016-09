Coupe du monde: Draisaitl, une jeunesse dans le vestiaire

Zdeno Chara a 40 ans, Mark Streit a 38 ans et Marian Hossa, 37. Au milieu d’un vestiaire composé majoritairement de vétérans aguerris dans la LNH, le jeune Allemand Leon Draisaitl fait drastiquement baisser la moyenne d’âge.

À 20 ans, le centre des Oilers d’Edmonton est le plus jeune joueur d’Équipe Europe.

«Il apporte une nouvelle énergie dans le vestiaire», a mentionné Anze Kopitar.

Le principal intéressé ne se sent d’ailleurs pas le choc des générations, même s’il a grandi en admirant les prouesses de plusieurs joueurs avec qui il défendra les couleurs de l’Europe à la Coupe du monde.

«Je sais que je suis le plus jeune, mais ça ne change rien. Je ne me sens pas différemment qu’à l’habitude. Les gars sont bons avec moi et ne me voient pas comme le jeune du groupe.»

Un rôle important

S’il était né en Amérique du Nord, Leon Draisaitl aurait assurément eu sa place avec l’équipe nord-américaine des moins de 23 ans. À 20 ans, l’Allemand des Oilers d’Edmonton fait déjà partie des jeunes vedettes en devenir de la LNH. Il affrontera donc plusieurs joueurs de son âge, ce soir au CV. «Je crois qu’ils sont rapides et habiles. Ils sont bons sur papier mais, maintenant, ils doivent le prouver sur la glace», a-t-il mentionné.

Draisaitl devrait d’ailleurs avoir un rôle important avec la formation européenne. Encore mercredi, il patinait au centre d’un trio offensif complété par Marian Gaborik et Tomas Tatar.

«Je me souviens que lorsqu’il avait 15 ans, on m’avait demandé si je pouvais l’aider à passer au prochain niveau. J’avais fait des appels, mais son agent et ses parents ont réussi à le faire évoluer au niveau junior majeur [il a joué pour Prince Albert et Kelowna dans la WHL]. Il s’est bien développé et a pris ça au sérieux, il a connu un bon été d’entraînement. Il a été dominant avec l’Allemagne lors du tournoi de qualification olympique. Tous les gens à qui j’ai parlé s’entendaient pour dire qu’il avait été le meilleur attaquant du tournoi. Il se présente donc ici avec des matchs importants derrière la cravate. Il sera un joueur excitant à voir évoluer pour notre équipe», a assuré l’entraîneur Ralph Krueger.

Il ne s’agit pas de la première visite en sol québécois pour Draisaitl. Il y a un peu plus d’un an, il représentait les Rockets de Kelowna, champions de l’Ouest, au tournoi de la Coupe Memorial disputé au Colisée Pepsi.

Les Rockets s’étaient toutefois inclinés face aux Generals d’Oshawa en grande finale.

McDavid serait un bon capitaine

Leon Draisaitl n’hésite pas une seconde lorsqu’on lui demande si Connor McDavid a ce qu’il faut pour devenir le prochain capitaine des Oilers d’Edmonton.

«Absolument qu’il a ce qu’il faut, a-t-il tranché. Il est jeune et ce n’est pas facile de prendre une franchise sur tes épaules à 19 ans, mais je crois qu’il a ce leadership en lui. Il serait un bon capitaine.»

Draisaitl a eu l’occasion de voir évoluer McDavid de l’interne l’an dernier à Edmonton.

«C’est un joueur spécial. Tu dois avoir un œil sur lui à chaque présence. En plus, c’est un bon gars.»

Surpris de l'échange Hall

L’Allemand s’est aussi dit surpris lorsqu’il a appris que Peter Chiarelli avait échangé Taylor Hall aux Devils du New Jersey en retour d’Adam Larsson.

«Tout le monde était surpris. Mais on savait aussi qu’on avait besoin de défenseurs à Edmonton. On savait que quelque chose se passerait. C’est dommage que ce soit Taylor et on lui souhaite la meilleure des chances. Tout le monde pensait que ça pouvait être lui qui serait échangé. Certains plus que d’autres. Tu ne sais jamais ce qui peut se produire.»

Zuccarello, un esprit libre

Ralph Krueger a eu de bons mots pour Mats Zuccarello et sa personnalité particulière, hier après l’entraînement.

«Tous les joueurs sont uniques, mais on sent un bel esprit d’équipe. Mats est un esprit libre et il joue comme un esprit libre. Avec ses partenaires de trios (Anze Kopitar et Mikkel Boedker), dans nos rencontres, on voit la communication et ils comprennent la force de chacun. Ce qu’on veut, c’est qu’ils nous montrent ce qu’ils sont capables de faire. On veut voir dans quoi ils sont bons et les placer dans la bonne décision. On ne veut pas se concentrer sur ce qu’ils ne font pas, mais sur ce qu’ils font. Il est surprenant et sa façon d’aborder les matchs le rend dangereux. C’est un élément intéressant pour notre équipe.»