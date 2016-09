Critères de sélection pour munitions de fusil

Lorsque vient le temps d’acquérir des cartouches, il peut être franchement difficile de s’y retrouver.

L’adepte qui regarde un présentoir peut être perplexe, car au premier coup d’œil, tous les emballages semblent similaires ou identiques. En revanche, les prix peuvent considérablement varier d’une boîte à une autre.

Pourquoi devrait-on payer 30 $ pour des balles, quand juste à côté, il y en a à 12 $, d’autres à 18 $ et à 25 $? Alexis Sarrazin, de la firme Remington, a bien voulu expliquer aux lecteurs du Journal de ­Montréal ce qu’il faut savoir dans le domaine des ­cartouches.

À la base

Une douille de fusil est fabriquée avec du laiton et du plastique. L’épaisseur du culot ainsi que sa longueur agissent à titre de chambre de combustion pour la poudre lors de la mise à feu. Retenez que les modèles de piètre qualité se déforment davantage sous la pression, ce qui pourrait occasionner des difficultés d’extraction. Souvenez-vous également qu’un fini lustré pour la partie inférieure est préférable, car il diminue la friction lors de la mise en chambre et de l’éjection. Pour ce qui est du plastique, sachez que lors de la migration du chargeur tubulaire vers le canon, les balles subissent des flexions ­relativement importantes à la base du culot. Une munition de qualité douteuse pourrait ­provoquer des problèmes de cyclage mécanique et de coinçage.

Le sertissage, qui retient les composantes internes, joue lui aussi un rôle majeur puisqu’il sert à sceller et à contrôler les billes et les gaz lors de la mise à feu. Un scellant couronne le tout.

Détonateur

L’amorce de type 209 est utilisée pour les différents calibres de fusil. Chaque manufacturier propose sa version. Il y en a même qui contiennent de la ­nitroglycérine plutôt que du sulfate d’argent. Il en découlera une ignition plus rapide et plus chaude, idéale lors de conditions humides comme à la sauvagine. Un primer de qualité moindre risque d’occasionner des détonations retardées, voire absentes.

Explosif

Les composés chimiques modernes permettent des combustions rapides et entières, tout en développant une pression ­maximale des gaz. Une poudre moins performante risque de ne pas entièrement brûler, ce qui aura pour effet de susciter des tirs non constants avec une vitesse et une distance moindre. De plus, les résidus non consumés encrasseront le mécanisme de l’arme et le canon de façon exagérée et prématurée.

Gerbe

On retrouve deux métaux dans la composition des balles, soit le plomb ou l’acier. Peu ­importe l’alliage utilisé, le ­procédé de fabrication devrait favoriser l’obtention d’une ­uniformité d’un projectile à l’autre. Le patronage sera alors excellent.

Pour éviter la déformation des billes de plomb, les grands manufacturiers les recouvrent d’une fine couche de cuivre qui limite l’expansion lors de la pénétration dans la cible. Pour ce qui est de l’acier, des gammes telles la Nitro Steel et la ­Hypersonic contiennent des petites billes galvanisées avec du zinc afin de contrer toute formation de corrosion.

Quantité et séparateur

Il va de soi que plus il y a de projectiles et de poudre dans une cartouche, plus celle-ci sera dispendieuse.

La bourre sépare le combustible et la gerbe. Après la mise à feu, elle transporte les billes sur toute la longueur du canon, assurant ainsi une étanchéité parfaite des gaz et une protection de l’âme de l’arme.

