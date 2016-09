Déjà un premier match

Les préparatifs furent de courte durée, mais on aura droit, jeudi, aux premiers matchs préparatoires de la Coupe du monde.

Alors que la Suède et la Finlande, de même que la République tchèque et la Russie croiseront le fer sur le Vieux Continent, l’Amérique du Nord et l’Europe s’affronteront de ce côté-ci de l’Atlantique.