Des appuis de taille pour Delisle

Trois anciens juges appuient la demande de remise en liberté sous caution de Jacques Delisle, qui souhaite retourner vivre dans son condo le temps que la ministre de la Justice statue sur son sort.

Alors qu’Ottawa a accepté de passer à la seconde étape du processus de révision ministérielle dans cette affaire, les avocats de Jacques Delisle – qui affirme avoir été condamné à tort pour le meurtre de son épouse – ont soumis hier une requête pour la remise en liberté de leur client.

Au document de 17 pages déposé au greffe criminel du palais de justice de Québec s’ajoutent de récents affidavits signés par Jacques Delisle et huit de ses proches, ex-collègues et juges à la retraite, qui militent tous pour sa remise en liberté.

Parmi eux se trouvent l’ancienne juge Louise Otis, qui a œuvré à la Cour supérieure et à la Cour d’appel aux côtés de Jacques Delisle dans les années 1990 et 2000, et les anciens juges Paul Jolin et Jean-Louis Baudoin, qui avaient témoigné pour sa défense au procès.

Au condo

Advenant sa libération pour la suite des procédures, Jacques Delisle retournerait vivre dans son condo de Sillery, là même où il a retrouvé sa femme sans vie, en 2009. Dans une déclaration datée du 30 août dernier, Jacques Delisle se dit «obsédé» par son dossier, qui a été marqué d’une «erreur terrible».

«Je n’ai pas tué mon épouse Nicole [Rainville]. Elle s’est suicidée dans notre appartement alors que j’étais absent», affirme l’homme de 81 ans, qui s’engage à respecter toutes les conditions liées à une éventuelle remise en liberté.

L’octogénaire avance qu’il est «très maigre», qu’il a des douleurs aux jambes, une cataracte dans un œil et qu’il est atteint de glaucome. Malgré tout, sa santé est «stable» compte tenu de son âge. Ce dernier élément est d’ailleurs souligné dans la requête, puisque la décision finale d’Ottawa – à savoir s’il y a eu erreur judiciaire – «se fera attendre pendant au moins un an», peut-on lire.

Nouvelle preuve

Rappelons qu’en mai dernier, trois rapports indépendants faisaient état de nouveaux éléments de preuve qui auraient échappé à tous les experts lors du procès. «Il est raisonnable d’affirmer qu’il [Jacques Delisle] est probablement innocent et que la mort de Mme Rainville est un suicide», écrivent les avocats Jacques Larochelle et James Lockyer dans leur requête.

EXTRAITS DES NEUF AFFIDAVITS DÉPOSÉS EN APPUI À LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

« J’ai lu la nouvelle preuve et cela me donne de l’espoir. Si je suis remis en liberté, j’aurai besoin de ma famille et de mes amis pour m’aider à me réadapter. Chaque jour, je rêve à la possibilité de pouvoir manger avec tous les membres de ma famille. »

— Jacques Delisle

« La meilleure façon de décrire M. Delisle est de dire qu’il ne se laisse pas abattre. M. Delisle parle toujours du fait qu’un jour prochain la vérité éclatera. »

— Jean-Louis Baudoin, ancien juge de la Cour d’appel

« Savoir qu’il existerait une preuve nouvelle qui serait de nature à le disculper me ravit et je ne peux que me réjouir qu’il puisse regagner sa liberté jusqu’à la conclusion de l’enquête ordonnée par la ministre.

— Paul Jolin, juge retraité de la Cour supérieure

« M. Delisle dépose une requête en cautionnement en attendant la décision finale de la ministre. J’ai lu cette requête en cautionnement. Je fais cette déclaration sous serment pour appuyer la requête en libération sous caution en attendant le sort final de sa demande de révision. »

— Louise Otis, ex-juge de la Cour d’appel