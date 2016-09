Documents confidentiels: un recherchiste transfuge mis en demeure par la CAQ

La Coalition avenir Québec accuse l’un de ses anciens recherchistes passé au Parti libéral de s’être emparé de documents confidentiels «hautement stratégiques» appartenant au parti de François Legault.

Les avocats de la CAQ ont fait parvenir mercredi une mise en demeure à Frédéric Schautaud, qui a récemment quitté son poste de directeur adjoint au service de la recherche du deuxième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale.

M. Schautaud, qui se serait trouvé un nouvel emploi au cabinet de la ministre de l’Économie, Dominique Anglade, est accusé par la CAQ de s’être «approprié plusieurs documents et informations hautement confidentiels» en se les faisant parvenir à son adresse de courriel personnelle, au cours du week-end dernier.

La mise en demeure, dont notre Bureau parlementaire a obtenu copie, précise que les documents n’incluraient rien de moins que «plusieurs analyses stratégiques, dont des analyses de projets de loi, des études commandées à des consultants pour le compte de la CAQ, des mémos internes détaillant l’approche et le fonctionnement de l’aile parlementaire de la CAQ et des mots de passe permettant d’accéder à certaines bases de données auxquelles souscrit la CAQ».

Les procureurs de la CAQ donnent jusqu’à vendredi à leur ex-recherchiste pour corriger la situation, notamment en détruisant les documents et en précisant à qui ces documents auraient pu être remis.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas encore été possible d’obtenir la version de M. Schautaud.

Pas le premier

M. Schautaud n’est pas le premier à quitter les rangs de la CAQ pour se joindre au Parti libéral. On se souviendra évidemment des ex-candidats caquistes Gaétan Barrette et Dominique Anglade, qui se sont finalement fait élire sous les couleurs du Parti libéral avant d'intégrer le conseil des ministres.

Plus récemment, on apprenait que Yan Plante, qui était conseiller politique de François Legault, a quitté ses fonctions pour entrer au cabinet du premier ministre Philippe Couillard à titre de responsable des «enjeux stratégiques et des événements spéciaux».

La députée libérale et adjointe parlementaire du premier ministre, Karine Vallières, vient aussi de recruter Philippe Girard, un ex-candidat et ex-recherchiste de la CAQ. M. Girard doit entrer en fonction le 12 septembre prochain en tant que conseiller politique et principal responsable du bureau de comté de Richmond.