Félix Auger-Aliassime passe au troisième tour

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a remporté son match de deuxième tour chez les juniors aux Internationaux des États-Unis, mercredi à New York, en défaisant l’Australien Alexei Popyrin en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-4.

Le vainqueur a fait fi des neuf as de son rival pour l’emporter en 1 h 49 min. Il a réalisé trois bris en 14 occasions, dominant 106-91 au chapitre des points gagnés.

Le sixième favori de la compétition a commis sept doubles fautes, comparativement à huit pour le perdant.

Auger-Aliassime a rendez-vous avec l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina à l’étape suivante.

En double, le Québécois et son partenaire Benjamin Sigouin ont défait les Brésiliens Gabriel Decamps et Orlando Luz en deux sets de 6-2 et 7-6 (1).

Par ailleurs, du côté féminin, la Canadienne Bianca Vanessa Andreescu a également signé sa deuxième victoire dans la Grosse Pomme. La septième tête de série chez les filles n’a mis que 57 minutes pour liquider l’Américaine Hailey Baptiste 6-2 et 6-3.

La représentante de l’unifolié a mis la main sur le service adverse six fois en neuf tentatives et a obtenu 59 des 100 points disputés.

Andreescu affrontera une autre joueuse américaine au troisième tour, soit Usue Maitane Arconada.