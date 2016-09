Formidable imposture

Difficile de parler de L’imposteur sans révéler des détails-clés du récit qui pourraient gâcher votre appréciation des premiers épisodes. Les producteurs du drame ont d’ailleurs décrété un embargo strict empêchant les journalistes de dévoiler quelques-uns des nombreux rebondissements qui ponctuent ce début de saison. Contentons-nous donc de dire qu’on suit les traces de Philippe, un ancien trafiquant de drogue qui tente de reprendre sa vie en main après avoir passé sept ans en prison. Endetté, il peine à trouver du travail et reste chez ses parents (touchants Raymond Bouchard et Francine Ruel). Bref, Philippe en arrache, chose qu’on passe toute la durée du premier épisode à nous démontrer, même si après 10 minutes, on avait tout compris. Et pour dire (toute) la vérité, le récapitulatif de 30 secondes offert au début du second épisode nous aurait suffi.