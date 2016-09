Ils s’accrochent à leur rue

À 60 ans, Bernard Marcotte a toujours vécu sur la rue de la Montagne. Et le nouveau retraité a bien l’intention d’y passer aussi ses vieux jours.

«Je suis né au 207», dit Bernard Marcotte, fils d’une «épouse de guerre», une Anglaise que son père «Canadien français» avait rencontrée outre-Atlantique pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Jusqu’en avril, il habitait à 45 mètres de là, au 185, de la Montagne. C’était une autre maison sauvée de la démolition, construite vers 1875.

Elle faisait partie de la Coopérative Sainte-Anne jusqu’à ce que la Ville de Montréal en ordonne la démolition. Un affaissement de terrain, survenu pendant l’excavation du chantier voisin de la tour Brickfields, avait endommagé sa structure.

Depuis, les résidents de l’immeuble détruit n’ont qu’une idée en tête : «Nous autres, on veut revenir ici», dit Bernard Marcotte (voir autre texte).

Un autre monde

Le Journal l’a rencontré à côté du terrain vague qu’a laissé la disparition de son logement, avec sa femme Jocelyne Marcoux et la sœur de celle-ci, Nicole Bagnato, qui habitait également l’immeuble.

Le Griffintown que nous avons devant les yeux n’a plus rien à voir avec celui de son enfance. Et pas seulement à cause des tours de verre et d’aluminium qui poussent partout, à travers les vieux entrepôts et les quelques maisons historiques de briques brunes qui sont toujours debout.

«Dans ce temps-là, c’était pas mal plus anglo», dit Bernard Marcotte, au français hésitant teinté d’un fort accent. Sa mère et ses voisins lui parlaient dans la langue de Shakespeare.

«De l’autre bord de la rue, il y avait l’église irlandaise Sainte-Anne, avec une école primaire anglophone, dit l’ancien technicien à la maintenance à la Maison Alcan, qui vient de prendre sa retraite.

À un jet de pierre, à l’angle des rues Eleanor et Ottawa, se trouvait la St. Ann’s Kindergarten, une garderie et une école de première et deuxième année des Sœurs de la Providence.

«Mon frère Mike est allé là», dit Bernard Marcotte.

L’établissement servait notamment à dépanner les mères de famille qui travaillaient dans le quartier, à l’usine de textile Gault ou la chocolaterie Lowney, mentionne l’urbaniste David Hanna dans une étude pour la Ville de Montréal.

Aujourd’hui, l’école a disparu. Elle a fait place au stationnement de la compagnie de camionnage King’s Transfer.

C’est que les enfants sont devenus rares dans le quartier, contrairement aux années 1960.

«Quand mon père arrivait de l’ouvrage, des fois, les voisins étaient couchés avec nous!» dit Bernard Marcotte.

Nouvelle tranquillité

Avec la fermeture du canal de Lachine et le rezonage industriel, le quartier est devenu de plus en plus calme. Des habitants d’autres secteurs ont décidé d’en profiter.

«En 1973, toute ma famille est venue s’installer ici, au 189B!» dit Jocelyne Marcotte, 58 ans. Cette adresse aussi fait aujourd’hui partie de la Coop Sainte-Anne et a échappé à la démolition d’avril dernier.

«À l’époque, tout le monde se connaissait, raconte-t-elle. Les gens s’assoyaient en avant, sur le trottoir, avec des chaises...»

Le quartier comptait encore des restaurants et des commerces en tous genres. Quelques écoles étaient toujours ouvertes.

«Il y avait même un parc avec une pataugeoire au-dessus du tunnel Wellington!» se souvient Nicole Bagnato, 60 ans, qui travaille aujourd’hui dans les cuisines de l’Université Concordia, comme sa sœur.

Pour eux, le seul bon côté à l’arrivée des promoteurs est l’ouverture de nouveaux commerces dans les environs.

Mais la famille Marcotte-Bagnato troquerait volontiers ces services contre leur tranquillité perdue.

«Pour nous, le changement s’est fait beaucoup trop vite, dit Jocelyne Marcotte. On n’a pas eu le temps de s’adapter!»