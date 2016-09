Incendies: relative accalmie au Portugal

LISBONNE - Les feux de forêt connaissaient une relative accalmie mercredi matin au Portugal mais plus de 2000 pompiers continuaient à combattre une cinquantaine d'incendies alors que les températures amorçaient une légère baisse, selon les services de la protection civile.

«La situation est beaucoup plus calme qu'hier, qui a été une journée très compliquée», a affirmé Carlos Guerra, un porte-parole des services de secours, ajoutant que «la plupart des feux actifs mardi en fin de journée sont désormais sous contrôle».

Dans la commune de Boticas (nord), où près de 300 pompiers étaient à pied d'oeuvre mercredi matin, les enfants et les personnes âgées avaient été évacués d'un hameau dans la soirée. «Deux autres lieux-dits sont toujours menacés par les flammes, les moyens déployés ne sont pas suffisants», déplorait le maire Fernando Queiroga.

Dans la soirée de mardi, une centaine de feux ont mobilisé jusqu'à 3800 pompiers, dont certains actifs depuis lundi. Plusieurs bourgades et un hôtel de luxe avaient dû être évacués et quelques personnes ont été hospitalisées pour des brûlures ou après avoir inhalé de la fumée.

Les températures, qui ont dépassé par endroits les 40 degrés ces derniers jours, devraient commencer à baisser «entre 4 et 8 degrés aujourd'hui et de 15 degrés d'ici demain», selon un porte-parole de l'Institut météorologique portugais (IPMA).

Plus d'un tiers du pays restait placé mercredi en risque «très élevé» à «maximum» d'incendie.

Après une relative accalmie en 2014 et 2015, le Portugal est durement touché par une vague d'incendies qui ont déjà réduit en cendres, depuis le début de l'année, plus de 107 000 hectares de forêts et de broussaille sur son territoire continental, d'après un bilan publié mardi par la protection civile.

Sur l'île touristique de Madère, où les feux ont fait trois morts en août, 5400 hectares sont partis en fumée, selon une estimation du Système européen d'information sur les feux de forêts (EFFIS).