iPhone 7 et Apple Watch - Tout ce que vous devez savoir

Après des mois de spéculation et de rumeurs, Apple a enfin procédé au dévoilement du iPhone 7 lors de sa conférence annuelle mercredi à San Francisco.

Voici les principales nouveautés à retenir.

iWorks

La suite de productivité iWorks arrive finalement en 2016 avec la synchronisation entre vos différents appareils Apple avec iCloud et la possibilité de collaborer à plusieurs sur le même document en temps réel.

Super Mario Run et Pokémon Go!

Après une tentative plus ou moins réussie avec Miitomo, Nintendo se lance enfin dans l’univers du jeu mobile avec Super Mario Run, un jeu de plateforme mutlijoueurs qui sortira en décembre prochain. C’est le créateur de la franchise, Shigeru Miyamoto, qui est lui-même venu annoncer la nouvelle.

Le président de Niantic, John Hanke, a également profité de la conférence pour présenter une nouvelle application Pokémon Go! spécialement conçue pour la Apple Watch, qui arrivera vers la fin de l’année.

Apple Watch Series 2

Comme on s’y attendait, Apple a présenté une nouvelle version de sa montre intelligente. Plutôt que de l’appeler simplement Apple Watch 2, celle-ci s’appelle plutôt «series 2». Hé ben.

Côté nouveautés, un écran plus lumineux, des performances accrues grâce à un processeur bicœur, un GPS intégré et l’étanchéité jusqu’à 50 mètres. Des éditions spéciales en partenariat avec Nike et Hermès seront également disponibles.

La Apple Watch Series 2 sera disponible le 16 septembre (précommande dès le 9 septembre) à partir de 359$.

iPhone 7 et 7 Plus

Un design légèrement modifié

Si le design reste très similaire aux deux versions précédentes, on notera l’antenne redessinée au dos de l’appareil et un bouton principal repensé avec un Moteur tactique, dont vous pourrez maintenant modifier les fonctions.

Deux haut-parleurs disposés en haut et en bas de l’appareil permettront aussi d’avoir un son en stéréo et deux fois plus puissant qu’avec le 6s.

Le iPhone 7 aura aussi un écran Retina 25% plus brillant et deux heures de plus d’autonomie de batterie.

Sous le capot, on retrouvera un nouveau processeur A10 Fusion 40% plus puissant que le iPhone 6s et deux fois plus rapide que le iPhone 6.

Bye bye 3.5 mm

La principale distinction, toutefois, est sans aucun doute l’absence de prise audio 3.5 mm. Les écouteurs se brancheront maintenant via le port Lightning, une décision qui fait rager plusieurs utilisateurs.

Heureusement, des écouteurs avec connecteur Lightning et un adaptateur pour écouteurs 3.5 mm seront inclus avec le iPhone 7. Ça risque toutefois de compliquer un peu les choses lorsqu’on voudra recharger son appareil en écoutant de la musique... à moins d’avoir des écouteurs sans fil comme les nouveaux AirPods (disponibles à la fin octobre pour 219$), bien entendu.

Protection contre les éléments

Plonger son iPhone dans un sac de riz après l’avoir malencontreusement échappé dans la toilette sera chose du passé, puisque le iPhone 7 et 7 Plus seront maintenant submersibles jusqu’à un mètre et complètement résistants à la poussière grâce à un indice de protection IP67, rendu possible entre autre par l’absence de prise audio.

Une caméra double pour le iPhone 7 Plus

Le modèle de base sera doté d’une caméra 12 mégapixels avec stabilisation optique (fonction qui n’était disponible que sur le 6s Plus) et d’un flash «True Tone» à quatre DEL, qui offre des couleurs de peau plus naturelles. L’ouverture passe de f/2.2 à f/1.8, ce qui devrait améliorer grandement les performances en basse luminosité.

Côté vidéo, le iPhone 7 est toujours équipé d’un capteur 4K capable de produire des vidéos au ralenti à 120 ips en 1080p ou 240 ips en 720p.

Le 7 Plus, quant à lui, sera équipé de deux caméras: un objectif grand angle identique à celui de son petit frère et un deuxième téléobjectif, également de 12 mégapixels. Ceci permettra entre autre de zoomer jusqu’à 2X sans affecter la qualité de l’image et d’ajouter un effet de flou à vos arrière-plans (cette fonction ne sera toutefois disponible qu’un peu plus tard lors d’une prochaine mise à jour).

Les deux modèles sont aussi équipés de caméras frontales de 7 mégapixels.

iOS 10

Annoncée en juin dernier lors de la conférence des développeurs d’Apple, la nouvelle mouture du système d’opération, iOS 10, a finalement une date de sortie officielle: le 13 septembre.

Plus de capacité

La capacité minimale du iPhone passe désormais à 32 Go, ce qui est une très bonne nouvelle pour les gros utilisateurs des applications photo et vidéo. Exit le modèle 64 Go, les utilisateurs plus gourmands auront désormais droit à 128 Go ou 256 Go, tant pour le 7 que le 7 Plus.

Le iPhone 6s et 6s Plus seront maintenants eux aussi offerts en version 32 Go ou 128 Go.

Un nouveau fini noir brillant

Apple ajoute deux autres teintes à sa palette de couleurs. En plus du rose, or et argent, on pourra maintenant opter pour le noir mat ou le «noir de jais», un très élégant noir lustré. À noter que ce dernier ne sera pas disponible en version 32 Go.

Et le prix?

Le iPhone 7 coûtera 899$ pour le modèle 32 Go, 1029$ pour le 128 Go et 1 159$ pour le 256 Go.

Du côté du iPhone 7 Plus, on parle de 1049$, 1 179 $ ou 1 309$ pour les mêmes capacités.

Les deux appareils seront disponibles en précommande le 9 septembre et en magasins le 16 septembre.