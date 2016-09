«Je suis obsédée par Xavier Dolan!» - Chloë Grace Moretz

Rencontrée au Festival du cinéma américain de Deauville, l’actrice américaine Chloë Grace Moretz ne tarit pas d’éloges envers le cinéaste montréalais Xavier Dolan. Dans un entretien avec Le Journal, la vedette de Kick-Ass avoue même avoir une obsession pour lui.

Durant sa carrière déjà longue et prolifique, la jeune actrice a eu la chance de tourner avec les plus grands comme Martin Scorsese (Hugo) ou Tim Burton (Ombres et ténèbres). Mais quand on l’interroge sur le réalisateur avec lequel elle souhaite tourner à tout prix aujourd’hui, Chloë Grace Moretz n’a qu’un seul nom en tête: Xavier Dolan.

«Je suis obsédée par lui!», avoue-t-elle. «Je veux absolument travailler avec lui. Je l’ai rencontré par hasard au gala du Met Ball [en mai dernier à New York]. Je le trouve super mignon, et surtout incroyablement brillant pour un réalisateur aussi jeune.»

Gagnée par la folie

En attendant de pouvoir tourner avec Xavier Dolan, l’actrice américaine sera à Toronto, dans les prochains jours, pour présenter son dernier long-métrage, Brain on Fire, au TIFF. Dans ce film adapté d’une histoire vraie, Chloë Grace Moretz campe le personnage de Susannah Cahalan, cette journaliste du New York Post qui s’est retrouvée à 24 ans, du jour au lendemain, gagnée par la folie, et qui a ensuite raconté sa descente aux enfers dans un livre.

«C’est juste moi et la caméra. Il n’y a pas de maquillage, pas d’explosions, pas d’aliens», nous a révélé celle qui a combattu une invasion extraterrestre dans La 5e vague il y a quelques mois.

«C’est juste moi qui joue la comédie et qui fais passer des émotions. Je ne me suis jamais livrée autant dans un film. C’est le personnage le plus réel qu’il m’ait été donné de jouer. C’était assez effrayant d’être à ce point vulnérable, et de jouer une femme dont tu n’as absolument aucune idée de qui elle est vraiment. Ce personnage est perdu dans ses névroses. Et tu te retrouves alors toi-même perdue dans tes propres psychoses! (Rires) C’est vraiment spécial. J’ai hâte de voir ce que les gens vont en penser. Peut-être qu’ils vont être aussi perdus, qui sait?»

Pas de Kick-Ass 3