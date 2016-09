Kevin Bazinet et Alicia Moffet tentent de relever le «Dizzy Waiter Challenge»

Kevin Bazinet et Alicia Moffet de La Voix ont dévoilé sur YouTube une vidéo dans laquelle ils tentent de relever le défi du «Dizzy Waiter Challenge»

Grosso modo, ils doivent, chacun leur tout, tourner à quelques reprises autour d’un bâton de baseball, prendre un plateau où sont déposés six verres d’eau et aller placer le plateau avec le plus de verres possible sur une table.

Évidemment, le défi n’a pas été très évident à relever et a laissé place à quelques scènes cocasses.