La grande moquerie

Vous en avez assez de la campagne présidentielle américaine? Eh bien, dites-vous qu’on ne faisait, jusqu’à maintenant, que chauffer les moteurs. Hier, les deux camps ont mis la pédale au fond. Destination : 8 novembre. On va tous finir échevelés dans neuf semaines.

Échevelés, parce que, vous allez voir, ça va aller vite. Puis, parce ce ne sera pas une campagne de chiffres, d’arguments songés, compliqués. Les coups qui ont porté hier auprès des foules – pour Hillary Clinton à Tampa, en Floride, et pour Donald Trump, à Virginia Beach dans un premier temps, puis en Caroline du Nord – ce sont ceux où leur adversaire était tourné en dérision.

Les partisans de l’ancienne secrétaire d’État n’aiment rien de mieux que de se faire rappeler à quel point le milliardaire new-yorkais ne connaît rien à l’actualité internationale. «Il ne distingue pas Hamas et Hezbollah.» Ha ha ha! «Il ne fait pas la différence entre les forces d’élite iraniennes al-Qods (Quds, en anglais) et les Kurdes (le grand peuple éparpillé du Moyen-Orient)» Autre fou rire collectif!

KEEP YOUR FACTS, I HAVE MY EMOTIONS!

Trump ne donne pas sa place. En fait, il a bâti son succès électoral en tournant tout au ridicule. Ses supporteurs hurlaient littéralement hier, lorsqu’il a rappelé la mésaventure de Barack Obama à son arrivée en Chine pour le sommet du G20 : «Regardez notre président, ils ne lui ont même pas donné d’escalier pour descendre d’Air Force One.»

Rien ne réjouit plus ses militants qu’une flopée d’insultes en réponse à une question, peu importe le sujet. À l’interrogation d’un modérateur indulgent sur les différences entre les politiques d’accueil des réfugiés des deux candidats, Trump a régalé ses milliers d’admirateurs en feignant le découragement et en répondant : «Écoutez, elle est un désastre de tellement façons. Un désastre.» Tordant.

AUX PLUS CRIARDS, LA POCHE

CNN, la chaîne d’infos qui ne cesse de trouver de nouveaux angles de couverture de la campagne de Donald Trump, a dévoilé hier le premier grand sondage du dernier blitz de cette course à la présidence. En peu de mots, les deux candidats sont à égalité, ce qui est ahurissant quand on revoit l’enchaînement de faux pas, de commentaires disgracieux et de positions choquantes mises de l’avant par le milliardaire au cours des dernières semaines.

De deux choses l’une, soit les gens se contre-tamponnent des égarements de Trump et des aberrations qu’il avance, soit chaque jour, les électeurs détestent un peu plus Hillary Clinton.

Les sondeurs ont vérifié la passion des sympathisants de chaque camp. Ceux de Trump, à 58 %, sont extrêmement ou très enthousiasmés par cette élection; ceux de Clinton ne le sont qu’à 46 %. Si un mois de démonstrations réfléchies par l’ancienne Première dame n’a rien donné de mieux qu’un rétrécissement de l’écart entre les deux candidats, il faut comprendre que c’est l’enthousiasme qui fera la différence.

Nate Silver, le jeune gourou des sondages aux États-Unis, soulignait il y a dix jours à peine que ses calculs donnaient à Donald Trump 17 % des chances d’être élu à la présidence, le même pourcentage de chances, précisait-il, de perdre une partie de roulette russe. Les partisans de Trump, à lire le dernier sondage de CNN, ont le doigt sur la gâchette. Et ils s’amusent comme des petits fous.