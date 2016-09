La root beer réinventée par les frères Gagnon-Oosterwaal

Ils sont frères, entrepreneurs dans l’âme, amateurs de boissons alcoolisées, mais surtout assoiffés d’innovations.

Au printemps dernier, Mathieu et Nicolas Gagnon-Oosterwaal, fondateurs de la compagnie de distribution de boissons alcoolisées Les Breuvages Blue Spike et de la micro-brasserie Les deux frères de Terrebonne, ont lancé la Baron racinette artisanale, première bière québécoise à mettre en valeur les saveurs de la traditionnelle boisson gazeuse du même nom.

La root beer québécoise alcoolisée à 5,9 % était née, pour le plus grand plaisir des amateurs de bière qui lui ont accordé une médaille de bronze dans la catégorie choix du public au Mondial de la bière de Montréal, en mai dernier.

«On a voyagé pas mal et, chaque fois, on revient avec des idées plein la tête», déclare Nicolas, aujourd’hui âgé de 35 ans. Lorsqu’il a fondé Blue Spike avec son frère en 2003, c’était pour stimuler un marché qui, selon eux, manquait de diversité et d’originalité. Ils sont à l’origine, entre autres, des coolers Mojo et des bières québécoises artisanales Charles Henri et Dickson.

L’idée d’une véritable bière racinette­­ avec alcool leur est venue­­ au retour d’un voyage aux États-Unis. Leur nouveau produit se classe dans la catégorie des hard root beers, la nouvelle tendance dans l’univers des boissons alcoolisées chez nos voisins du Sud.

«Nous avons mis huit mois à mettre au point notre recette, souligne Nicolas. On voulait un produit authentique préparé avec des extraits de saveurs naturelles­­.» Pour arriver au résultat­­ final, ils ont fait appel à des experts en saveurs. Les amateurs de racinette y décèleront des notes de vanille, de menthe, de thé des bois et de salsepareille, le péché gourmand des Schtroumpfs.

Je ne suis pas amatrice de boissons gazeuses (trop sucrées à mon goût) et encore moins de bière, mais ceux qui aiment habituellement la root beer et qui ont goûté la Baron racinette autour de moi ont beaucoup aimé. «C’est rafraîchissant et ça fait changement de la bière», disent-ils. Pour varier le plaisir, on peut aussi la consommer avec une boule de crème glacée comme le veut la tradition.

La Baron racinette est désormais distribuée partout au Québec et on pourra bientôt la trouver chez nos voisins ontariens. Franchir la frontière américaine ne fait toutefois pas partie des plans des deux entrepreneurs. Le marché là-bas serait déjà saturé­­ de root beer alcoolisée. «On pense plutôt développer de nouvelles lignes de bière Baron­­ racinette avec de nouvelles saveurs inspirées de la recette originale», dit-il. À suivre...

Un peu d’histoire

Surtout populaire en Amérique du Nord, la bière racinette (root beer) a été inventée aux États-Unis à la fin des années 1800 par le pharmacien Charles Elmer Hires. À l’époque, elle contenait un peu de houblon et était légèrement alcoolisée, mais avec la prohibition américaine, de 1919 à 1933, on a commencé à la fabriquer sans alcool ce qui a grandement contribué à son succès. La racinette était autrefois préparée à base de racine de sassafras, un produit dont la Food and Drugs Administration (FDA) a interdit l’usage en 1960 parce qu’il était possiblement cancérigène. Depuis, les fabricants de root beer ont créé des mélanges d’arômes pour s’approcher de la saveur de cette racine.

Produits vedettes

Baron racinette artisanale Photo courtoisie Boisson alcoolisée au malt à 5,9 % d’alcool. On y reconnaît des notes de vanille, de menthe, de thé des bois et de salsepareille. Les amateurs de root beer la servent parfois avec une boule de crème glacée. La Baron racinette artisanale est vendue dans la plupart des dépanneurs québécois, dans les IGA, Métro et Provigo ainsi qu’au Costco.

Baron Racinette

Mathieu et Nicolas Gagnon-Oosterwaal

baron@bluespike.ca

514-739-9112