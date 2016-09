Larouche entraînera Pascal... sous certaines conditions

Ce n’est plus un secret : Jean Pascal et Stéphan Larouche travailleront de nouveau ensemble, 12 ans plus tard.

«Jean a passé du temps dans le gymnase avec moi cet été. C’est agréable. On est probablement en train de créer une nouvelle équipe», a indiqué Larouche en toute franchise en entrevue à TVA Sports, mercredi.

Larouche a utilisé une métaphore automobile pour qualifier ce nouveau partenariat.

«Un concessionnaire automobile ne doit pas avoir seulement des voitures neuves. Tu peux aussi ramasser des voitures qui ont plus de millage et dont tu es conscient qu’avec un petit "tune up" tu peux faire encore en masse de route avec elles», a-t-il imagé.

Revenir à la base

Avant d’officialiser leur relation, Larouche veut mettre certaines choses au clair avec Pascal. Le pugiliste lavallois n’a qu’à bien se tenir!

«Il doit se sentir encore comme un athlète et revivre comme un athlète. Il a été champion, il est tombé dans le "mood" du champion, où le repos est parfois trop long et les priorités ne sont pas toujours à la bonne place.»

«Je ne veux pas critiquer Jean, mais son style de vie de champion, il l’a bien vécu. Il faut maintenant revenir à la base. Et je pense que Jean est prêt à ça.»

En forme optimale à l’année longue

Le plus important pour Larouche, c’est que son protégé soit sérieux dans sa démarche. Cela passe notamment par le temps passé au gymnase.

«Il doit être les deux pieds dans le gymnase constamment, régulièrement et longtemps, et laissez faire les projecteurs. Ça doit se faire de cette façon. Il faut débarquer du podium et se tasser du statut de champion, car il n’est plus champion.

«Il ne faut plus penser qu’on fait des camps d’entraînement, il faut être en "shape" à l’année. C’est mon objectif avec Jean.»

Si Pascal accepte ses conditions, Larouche est convaincu qu’«il peut nous sortir d’autres bons combats».

C’est ce que nous saurons très bientôt. Larouche croit que son poulain remontera dans le ring d’ici la fin de l’année, probablement en novembre ou en décembre.