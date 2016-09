LASIK MD reçoit un coup de pouce de la Caisse

La Caisse de dépôt et placement du Québec investit 25 millions $ dans LASIK MD, le chef de file en correction de la vue au laser au Canada.

Cet investissement lui permettra de financer une prise de participation minoritaire dans Vision Group Holdings (VGH), leader américain dans le même secteur, avec plus de 140 cliniques réparties dans 40 États, ainsi qu’au Canada.

C’est donc une introduction dans le marché américain pour LASIK MD, une société montréalaise qui possède 36 cliniques au Canada et un centre aux États-Unis, et la première étape d’une stratégie de croissance internationale.

La Caisse compte financer d’autres acquisitions en Amérique du Nord et en Europe dans les mois à venir.

«La Caisse a mis sur pied une stratégie de financement et d’accompagnement à long terme qui permettra à LASIK MD de réaliser des acquisitions à l’international et ainsi générer de la valeur pour ses actionnaires et nos déposants», a dit Christian Dubé, premier vice-président Québec de la Caisse. Il estime que LASIK MD a tout ce qu’il faut pour devenir un joueur clé mondial dans son secteur.

«Nous sommes heureux de nous associer à la Caisse, un investisseur québécois de classe mondiale qui a historiquement démontré sa capacité à appuyer, avec du capital et de l’accompagnement, les entreprises cherchant à croître par acquisitions», a déclaré de son côté le Dr Mark Cohen, cofondateur de LASIK MD.

Le groupe effectue plus de 60 000 opérations par an, cumulant plus de 750 000 interventions réalisées depuis la création de l’entreprise en 2001.