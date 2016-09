Le 13e joueur des Carabins

Ayant remporté leur première partie de la saison par le pointage de 24 à 21 contre le Rouge et Or de l’Université Laval samedi dernier, les Carabins semblent avoir le vent dans les voiles. La formation de l’Université de Montréal est d’ailleurs classée numéro 1 au pays au classement de football du sport interuniversitaire canadien (SIC).

«Dans ma nature, je ne suis pas facile à satisfaire, a d’abord reconnu Maciocia, en riant. Mais là, je suis content du caractère démontré par l’équipe contre le Rouge et Or, ça m’inspire beaucoup pour la suite de la saison. Il n’y a pas eu de panique non plus sur les lignes de côté et les gars sont restés calmes.»