J'ai testé le centre d'amusement Les Lapins Crétins

Salut,

On a été approché par le Centre d’amusement Les Lapins Crétins qui a ouvert ses portes le 3 septembre dernier, pour aller visiter le nouveau jouet d'Ubisoft.

Comme il faisait super beau et que je trouvais pas la bonne façon de célébrer la fête du travail avec mes enfants, j’ai décidé de les emmener voir Les Lapins Crétin. C’est à Pointe-Claire. L’endroit officiel que personne sait vraiment où c’est. Donc après avoir mis ça dans Google Map et avoir téléphoné pour être sûr que c’était ouvert ( je connais pas les traditions de Pointe-Claire donc je sais pas s’ils trippent fort sur la fête du travail ) et parce que je voulais pas être pogné pour passer la journée à manger chez Bar-b-Barn, la place la plus jaune et brune du globe.

Après 25 minutes de char à écouter du François Pérusse, parce qu’il anime mes enfants à ma place, on arrive. Le bucolique Boulevard des Sources et ses enivrants stationnements nous accueillent à bras ouverts. Déjà la devanture du centre, flambant neuve, excite les enfants. J’ai jamais entendu aussi souvent : “ c’est là! c’est là!”. Même pas moyen de mentir. On entre et POW ; boutique souvenir avec bon nombre de produits dérivées que je tente de cacher en marchant vers la mini exposition interactive qui longe la file d’attente. Victoire. 1-0 Papa.

courtoisie Les Lapins Crétins

Ensuite, on nous remet un bracelet électronique. On prend une photo de ma famille et on m’indique que mes enfants ne peuvent sortir du centre si je ne suis pas avec eux. Wow. Enfin un endroit qui gère ça à ma place. Yé! 2-0 papa.

Après avoir ôter nos souliers et mis ça dans un casier qui se barre et qui ne m’a pas coûté 1$ pis que j’ai jamais de maudite monnaie de toute façon, on entre. Merci Lapin Crétin, tu assures ma victoire. 3-0 papa.

Et là, c’est la vraie affaire. Les cocos brandissent leurs bracelets magnétiques devant l’écran et la porte s’ouvre comme par magie. C’est fameux. Le décors est, pour de vrai, fabuleux. On est dans le jeu vidéo. J’ai à peine le temps de dire que les règlements sont inscrits sur un grand mur que le troupeau décampe dans le module. Enfin seul. 4-0 papa.

Par soucis de descendance, je m’assure quand même que la place est sécuritaire. Spot check : y’a un un kiosque de réalité augmentée, une salle de jeux de sable du futur et de construction, un gros module, une piscine à balle avec un mur d’escalade juvénile, un coin pour les tous petits et un petit coin. De l’autre côté, y’a l’immense salle à manger et la toute petite cafétéria; plus petite qu’un kiosque de festival.

Je le dis tout de suite, la réalité augmentée c’est incroyable. On est rendu dans le futur. J’ai même eu un peu peur parce que je suis pas né en même temps que le Sega Genesis et que quand ça va trop vite, ben je pogne le tournis.

Dans le coin de construction, les parents auront autant de plaisir que les petits dans le sable qui n'est pas du sable mais de la matière de l’espace. La construction de tour est pas mal le fun aussi. J’en ferais pas une job à temps plein, mais un p’tit trente minutes dans ma vie bien investi.

Le gros module est parfait. Juste assez grand pour que les enfants aient l’impression que c’est grand et juste assez petit pour que je sache que c’est impossible de se perdre dedans.

La piscine à balle et juste assez creuse pour me cacher les mollets mais pas assez pour faire suffoquer un enfant dedans.

Le coin des touts petits est pour les bébés lala, les vrais. Les toilettes sont vraiment belles. Assez pour me dire : “je pourrais passer du temps ici”.

courtoisie Les Lapins Crétins

L’immense salle à manger, qui constitue environ la moitié du centre, m’a permis de m’assoupir dans des sofas en bean bag. 5-0 papa. Je m’en vais vers un blanchissage.

Ensuite, la cafétéria. Là, je suis obligé d’admettre que, comme bien d’autres parents d’ailleurs, je suis pas mal mêlé. Comme on a pas le droit d’apporter des lunchs...( eh oui, les centres de récréatifs privés font leurs lois) je me dis que des p’tits snacks feront l’affaire et qu’on pourra pas me charger vraiment plus que 3 ou 4 $ pour un hot dog...et bien non. Pas de hot-dog, pas de pizza ni de frites ou autre malbouffe accessible. Le menu est proposé par Jérôme Ferrer, excusez-moi. Donc on a le droit à de la morue, du boeuf bourguignon ou un mac’n cheese deluxe. Les enfants ont le droit de découvrir le mot risotto au porc effiloché dans leur menu exclusif. Le tout servi dans un adorable chaudron de plastique. J’avoue que comme papa qui peut se cacher pour manger un peu de gras...j’ai été pas mal déçu. J’aurais pu me prendre une verrine ou un verre de fruit pour me consoler mais je n’avais pas de pantalons en lin blanc crème. J’ai donc jeté mon dévolu sur le boeuf bourguignon très très chaud. Et j’ai mis 10$ sur du pop corn et de la barbe à papa.. 5-1 pour papa. On peut pas toujours gagner.

courtoisie Les Lapins Crétins

Petit hic, il y a des missions sur différents écrans dans le centre. Mais il faut être membre pour jouer et accumuler des points. Comme j’habite dans une vraie ville, je pense pas flâner ici tous les 10 jours, donc je ne suis pas membre. Je pense que les membres pourraient avoir des tee-shirts de chez Bar-n-Barn pis que tout le monde devrait avoir le droit de faire les missions. Ça prolongerait le plaisir. Mais bon.

Puis vient le temps de partir. Comme c’est pas ultra grand, ça pas été trop difficile de grouper les minis humains. Mais on quitte par la même porte où on entre...donc boutique souvenir surlignée en gras. Les enfants viennent de passer la journée à vivre avec des lapins crétins donc l’envie de repartir avec une gogosse est grande, très grande. 5-2 papa.

Finalement, j’ai gagné et mes enfants ont passé une journée pleine d’anecdotes plus amusantes que ceux qui sont allé visiter une ferme d’autruche à Saint-Eustache...( je vous en reparlerai)

Bravo Lapin Crétin. Aux yeux de mes enfants, je suis un meilleur papa.