Le cinéma québécois présent en force au TIFF

Le festival torontois déroulera aussi son tapis rouge pour la première nord-américaine de Juste la fin du monde, le dernier film de Xavier Dolan qui a été récompensé du Grand Prix à Cannes, en mai dernier. Enfin, plusieurs cinéastes québécois débarqueront dans la Ville Reine cette année avec des films tournés en anglais. C’est le cas de Denis Villeneuve et son film de science-fiction Arrival­­, Philippe Falardeau et son film The Bleeder et Kim Nguyen et son drame romantique Two Lovers and a Bear.