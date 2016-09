Le coup d’éclat de Normandeau était «scripté»

GATINEAU | Le coup d’éclat de Nathalie Normandeau est un geste de communication «scripté» pour augmenter ses cotes d’écoute, croient des ministres libéraux.

«Elle est animatrice de radio commerciale. Elle doit développer une cote d’écoute et elle a fait un coup d’éclat. Point», a lancé le ministre de la Santé Gaétan Barrette.

L’ancienne vice-première ministre du Québec a déchiré sa carte de membre du PLQ en onde mardi. «J’ai pris cette décision qui n’est pas un coup de tête. C’est ma façon de dire à Philippe Couillard que je n’apprécie pas la façon dont il a décidé le boycott», a-t-elle lancé sur les ondes de BLVD 102,1, où elle est animatrice.

Mme Normandeau a affirmé que la décision de Philippe Couillard d’empêcher les députés libéraux de participer à son émission était guidée par la peur. Ses anciens collègues croient toutefois que Mme Normandeau, accusée de corruption, de fraude et d’abus de confiance envers le gouvernement, verse plutôt dans la promotion.



Pour Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales, il s’agit «d’un geste de communication». «C’est une excellente communicatrice. C’est dommage, mais c’est son choix», a-t-elle affirmé avant d’ajouter que «c’est une femme que j’aime beaucoup».



Laurent Lessard, qui a succédé à Nathalie Normandeau comme ministre des Affaires municipales sous la gouverne de Jean Charest, estime que toute cette affaire était «scriptée».



«C’est la première fois que je voyais ce qui se passait à la radio à la télé. Je ne pense pas que c’était un geste spontané. J’ai trouvé ça drôle. Probablement que la télé a été invitée et que c’était scénarisé», a affirmé M. Lessard.



C’est Philippe Couillard qui a été le plus compréhensif à son endroit. «Mme Normandeau a fait ce qu’elle devait faire en ce qui la concerne», a souligné le premier ministre. Mme Normandeau s’est dite «déçue» de son comportement. «Je la comprends. C’est très difficile. Humainement, je trouve que c’est une situation extrêmement difficile», a-t-il lancé.



M. Couillard explique toutefois que le boycott de l’émission de Mme Normandeau est nécessaire pour éviter d’interférer dans le processus judiciaire.