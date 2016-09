Le retour des plats réconfortants

3. Dans une grande casserole pouvant aller­­ au four, faire chauffer l’huile d’olive. Ajouter l’oignon, l’ail et le fenouil. Faire revenir à feu moyen 3 minutes. Ajouter les cubes de poulet et faire revenir 5 minutes. Verser le bouillon et porter à ébullition. Baisser le feu. Couvrir et laisser mijoter 10 minutes.