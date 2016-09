Le week-end dernier avait lieu la fermeture du Beachclub de Pointe-Calumet, après un été des plus prometteurs, pour revenir de plus belle l'été prochain avec de nouveaux projets.

Cela dit, nous continuerons de voir Olivier Primeau et toute la bande du Beachclub cet automne sur les ondes de MusiquePlus dans la télésérie Beach Club, en diffusion les jeudis soir à 21h30.

Le premier épisode était diffusé le 1er septembre et lejournaldemontreal.com s'est amusé à y déniché les citations les plus insolites.

Voici donc les 21 «meilleures pires» citations du premier épisode de Beach Club!

1. «La grosse différence avec l’année passée c’est que maintenant je suis rendu populaire, si on peut dire. Je suis rendu famous» - Olivier Primeau

capture d'écran

2. «Olivier, il fait une chose pis il la fait relativement bien après que je sois passé pour lui dire ce qu’il a mal fait» - Jean-Louis, le monsieur plein de rigueur

capture d'écran

3. «7 mois plus tard, on est plus gros que jamais pis... c’est direct ça là» - Olivier Primeau

capture d'écran

4. «Ça se peut tomber en amour avec un client. Jusqu’où ça peut aller, je le sais pas» - Ève, la serveuse en retard

capture d'écran

5. «Ça sert à quoi de faire des meetings, esti de calisse?» - Jean-Louis, le monsieur plein de rigueur

capture d'écran

6. «Olivier, son plus grand problème, c’est qu’il est légèrement bipolaire» - Jean-Louis, le monsieur plein de rigueur

capture d'écran

7. «J’ai pas le temps moi, faut j’fasse mon Snapchat» - Olivier Primeau

capture d'écran

8. «Pour que le DJ éteigne sa musique pour te dire que t’es un épais, faut que tu sois un tabarnak d’épais!» - Jean-Louis, le monsieur plein de rigueur

capture d'écran

9.«Je vais checker si j’ai des fonds dans mes poches pour aller remplir ça tantôt» - Olivier Primeau, concernant la problématique du guichet

capture d'écran

10.«Y’est tu retardé? Ça doit être parce que y’est anglophone j’pense...» - Jean-Louis, le monsieur plein de rigueur

capture d'écran

11. «Jean-Louis, y’adore mettre du monde à porte» - Olivier Primeau

capture d'écran

12. «On est rendu peut-être à une dizaine, y’est 15h30, le rush est pas commencé encore, fait queee... Ça va être une belle journée!» - Éric le chef secouriste sur le nombre de personnes trop saoules sur le site

capture d'écran

13. «Ben tu le sais tu que t’es en rupture de stock?! Bon ben arrange ça mon chum!...» - Jean-Louis, le monsieur plein de rigueur en parlant du Jagermeister en rupture de stock à la SAQ

capture d'écran

14. «C’est comme si t’avais manqué de Doritos au Québec, ça arrive pas criss.» - Jean-Louis, le monsieur plein de rigueur en parlant du Jagermeister en rupture de stock à la SAQ

capture d'écran

15. «Heille Jagermeister, comment ça vous avez pu de stock à la SAQ, tabarnak?! Criss de gang de pen men!» - Jean-Louis, le monsieur plein de rigueur en parlant du Jagermeister en rupture de stock à la SAQ

16. «Dans ce temps-là, je va' tout le temps être obligé de me promener avec des gardes de sécurité parce que... Tsé j’adore prendre des photos, mais un moment donné ça finit pu pis moi faut que je travaille. Le monde pense toujours que je fais juste le party, c’est sûr que sur les réseaux sociaux je montre le party, mais en arrière du party l’homme d’affaires travaille.» - Olivier Primeau

capture d'écran

17. «Ce que j’aimerais moi, c’est qu’il fasse vraiment ce qu’il a à faire!» - Jean-Louis, le monsieur plein de rigueur au sujet d’Olivier Primeau.

capture d'écran

18. «J’ai réalisé aujourd’hui que j’avais des fans pis je suis content qu’ils soient contents.» - Olivier Primeau

capture d'écran

19. «Moi j’t’une fille qui a du caractère, comme... Mes clients qui sont partis, je suis allée les chercher jusque dans foule pour leur dire que c’tait pas hot ce qu’ils m’ont faite pis que c’est vraiment chiant.» - Michelle la serveuse au gros caractère

capture d'écran

20. «Je me suis faite cruiser un peu, ça fait partie de la game. Pour le moment, je suis un peu célibataire. Un peu.» - Michelle la serveuse au gros caractère

capture d'écran

21. «Arrête d’en donner au bar de hipsters sul’ Plateau.» - Jean-Louis, le monsieur plein de rigueur en parlant du Jagermeister en rupture de stock à la SAQ (encore)