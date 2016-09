Juste comme on pensait avoir touché le fond, on découvre qu’on peut tomber encore plus bas dans le ridicule.

Aux États-Unis, des étudiants d’université (je répète : d’université, pas de primaire ou de secondaire) exigent l’instauration d’espaces où ils pourraient être protégés de toute expression hostile ou choquante.

Comme le papier bulle qu’on utilise pour protéger nos objets délicats lorsqu’on déménage, ces «zones spéciales» protégeraient chaque étudiant du «méchant monde extérieur».

LA POLICE DE LA PENSÉE

Selon le magazine Courrier International, l’Université de Duke, l’une des plus grandes universités du pays, a même annoncé qu’un «safe space» sera bientôt inauguré au sein de son institut d’études politiques, la Sanford School of Public Policy­­.

«Nous mettons cet espace à la disposition des personnes qui se sentent marginalisées et qui font face à une stigmatisation pour la couleur de leur peau, leur religion, leur statut d’immigrants ou d’étranger», explique Kathryn­­­ Whetten, professeure de santé publique et coprésidente du comité­­ pour la diversité et l’inclusion de l’université.

Concrètement, je ne sais pas à quoi ressembleraient ces «espaces protégés­­».

Faudra-t-il être membre en règle d’une minorité pour y avoir accès? Les ordinateurs seront-ils équipés d’un logiciel capable de filtrer les messages indésirables?

Des «policiers de la pensée» spécialement formés par des groupes de pression accrédités feront-ils le tour de ces espaces pour surveiller ce qui s’y dit?

Je l’ignore.

Tout ce que je sais c’est que les étudiants présents dans ces salles ne seront­­ jamais confrontés à une opinion qui les choque ou les dérange.

Ça sera comme un gros CPE dirigé par Justin Trudeau.

Kumbaya, my lord. Kumbaya.

TOUS DES GÉNIES

Dingue, comme mouvement? Complètement­­.

Mais ce n’est pas surprenant.

Ça colle parfaitement à l’époque.

Après les enfants-rois, les enfants-bulles.

Il ne faut jamais les gronder, les punir­­, les réprimander.

Tout ce qu’ils font est génial, fantastique, extraordinaire.

Fiston fait un gros barbouillage sur une feuille de papier?

On fait encadrer la chose et l’expose dans le salon comme si c’était une toile­­ de maître.

Tout pour renforcer l’estime de soi de junior.

Résultat : à force de se faire dire qu’ils sont le centre du monde, ces enfants­­ finissent par le croire.

Ils grandissent dans un monde hyper­­ douillet, et plus tard, lorsqu’ils sortent de l’université et affrontent enfin le vrai monde, celui du travail, ils craquent et font une dépression majeure à la première remarque négative­­.

«Mon patron m’a dit qu’il n’était pas content de mon travail! Bouhouhou! C’est un bourreau, un sadique!»

DES SERRES

Et moi qui croyais que les univer­sités étaient des lieux où l’on confrontait les idées, où l’on apprenait à construire un argumentaire, à se forger­­ une carapace.

Non. Ce sont des garderies, des pouponnières­­, des serres climatisées où nos belles âmes sensibles peuvent pousser à l’abri des insectes et du mauvais temps...

Pas étonnant que les médias sociaux­­ ressemblent à des égouts à ciel ouvert. C’est une réaction violente au monde aseptisé que les bien-pensants essaient de construire.

D’un côté, Justin Trudeau et son petit monde pastel, rempli de bisounours sympathiques.

De l’autre, Donald Trump et Mike Ward.