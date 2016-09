Les eureka

«Entoucas, c’est pas lui qui a inventé les boutons à quatre trous.» Vous avez sans doute déjà entendu ou prononcé cette phrase au sujet de quelqu’un qui n’est pas très fort de la tuque. Mais saviez-vous que celui qui a inventé les fameux boutons à quatre trous a fait une colossale fortune? C’est un Français. Alexandre Massé de Quimper en France est devenu immensément riche parce que son invention bien brevetée a fait le tour du monde et tient encore la route depuis 1872. Oeuvrant dans une usine de boutons, il avait remarqué que les gugusses à deux trous ne tenaient pas solidement. Deux petits trous de plus ont suffi à le propulser dans les plus hauts sommets de la mode.