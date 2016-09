Les forfaits de télévision de base devront se montrer véritablement abordables, selon le CRTC

GATINEAU – Le président du CRTC Jean-Pierre Blais veut entendre les grands fournisseurs de forfaits de télévision afin de s’assurer que l'offre de service respecte le principe de forfaits à coûts abordables pour les Canadiens qui sont, selon lui, mécontents.

«Certains Canadiens nous ont clairement dit qu’ils n’étaient pas satisfaits avec la façon dont ces nouveaux choix ont été mis en œuvre», a-t-il déclaré mercredi.

Dans le vaste sondage «Parlons télé» réalisé en 2015, les Canadiens avaient exprimé de sévères critiques à l’égard des services de distribution. Ils avaient entre autres estimé qu’ils «se sentaient prisonniers de forfaits à prix élevés où l’abonnement à multiples chaînes était nécessaire afin d’avoir accès au contenu qu’ils voulaient vraiment», selon ce qu’en a retenu le CRTC.

Afin de corriger cette situation, le CRTC a voulu s’assurer que les Canadiens profitent de choix abordables pour les services de base offrant un bouquet de chaînes télévisées. C'est pourquoi les fournisseurs sont obligés d’offrir un forfait de base à 25 $ par mois, depuis mars 2016. Il semble toutefois que certaines entreprises ont trouvé une manière de contourner l’objectif du CRTC.

Le président du CRTC, Jean-Pierre Blais, a notamment cité des exemples où des fournisseurs offrent le service de base, mais si un client choisit cette option, sa facture de téléphonie est gonflée de 20 $ par mois et il en va de même pour le service internet. Dans un autre cas, certains rabais offerts pour d’autres services, comme la location d’un enregistreur numérique.

«Ensemble, Bell, Rogers, Shaw et Vidéotron desservent plus des trois quarts des abonnés. Pour cette raison, nous avons invité ces entreprises à comparaître à cette audience afin de vérifier si leurs actions sont conformes à notre objectif d’offrir aux Canadiens plus de choix», a conclu M. Blais, en ouverture des audiences du CRTC mercredi, afin d’examiner les pratiques de certains fournisseurs quant aux forfaits de télévision de base et aux options d’assemblage des services télévisés.

M. Blais a précisé dans sa déclaration d’ouverture que l’audience se penchera également sur l’exigence de distribuer les services facultatifs de manière autonome et dans des forfaits de 10 services maximum à compter du 1er décembre prochain.