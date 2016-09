Les maudites émissions de cuisine

Il n’y aurait pas d’humoristes plus ou moins sermonneurs autour de la table et le climat n’aurait même pas à être festif.

On y parlerait politique, littérature, philosophie, histoire et compagnie.

J’ai été surpris de la réaction. J’ai reçu un très grand nombre de messages. Souverainistes, fédéralistes, gens de gauche, gens de droite, ils furent­­ très nombreux à me dire qu’ils souhaitaient la même chose. Même des gens qui normalement me maudissent avouaient le même espoir!

Je disais que je me contenterais d’un créneau horaire impossible. Par exemple, le dimanche soir, de 23 h à minuit. Mais cette petite heure volée à la culture, on ne nous l’offre même pas.

Et dans un Québec encore ravagé secrètement par l’analphabétisme, une telle émission serait jugée éli­tiste. On l’accuserait de pelleter des nuages. Et bien évidemment, puisque les cotes d’écoute font la loi, on la congédierait rapidement.