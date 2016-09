L’ÉTS interdit l’alcool pour ses activités d’initiations

Après qu’une étudiante de l’ÉTS eut dénoncé le harcèlement sexuel subi lors des initiations en 2015, l’établissement devient la première université montréalaise à interdire l’alcool lors de ses activités d’intégration.

La direction de l’École de technologie supérieure a confirmé au Journal qu’elle voulait revoir en profondeur ses activités pour la rentrée 2017 et que d’ici là, les initiations se feront à sec.

L’école interdit donc la vente et la consommation d’alcool pour les Olympiades prévue demain au parc Jean-Drapeau. L’ÉTS se dissocie aussi du Rallye des bars et a interdit que la soirée Rock and Dance se tienne sur le campus.

L’an dernier, au cours des Olympiades, une étudiante avait été victime de harcèlement sexuel. En mai, Kimberley Marin avait expliqué au Devoir que cinq garçons l’avaient immobilisée. «Je me débattais, mais ils ont déchiré mon t-shirt et arraché ma jupe. Je me suis ramassée avec le bikini à moitié baissé, la craque de fesses à l’air, et ils sont tous partis en courant en trouvant ça drôle», disait-elle. L’étudiante avait porté plainte, mais disait ne pas avoir été prise au sérieux par l’université. Elle n’a pas rappelé le Journal, hier.

Responsabilités

«L’École s’est traîné les pieds mais aujourd’hui elle prend ses responsabilités», a estimé François Brissette le président de l’Association des professeurs de l’ÉTS.

«Nous savons que la surconsommation d’alcool peut engendrer des comportements répréhensibles, comme ceux qui se sont produits effectivement aux Olympiades organisées par les étudiants en septembre 2015, où l’événement malheureux est arrivé», expliqué Antoine Landry, directeur des communications.

«Comme nous n’avons pas eu l’assurance de l’Association étudiante qu’un contrôle adéquat serait mis en place [cette année], nous avons pris cette décision de ne pas faire de demande de permis d’alcool [pour les activités prévues]», a-t-il ajouté.

Grogne étudiante

L’Association étudiante n’a pas voulu commenter. Elle a annoncé sur sa page Facebook hier que les activités étaient remplacées par une seule soirée dans un bar du centre-ville de Motnréal ce soir.

«Il y a une partie de la communauté étudiante qui est extrêmement en colère par rapport à la décision de la direction. Ça les fâche», a expliqué l’étudiant en génie construction Félix-Antoine Tremblay et ex-exécutant à l’Association étudiante.

— Avec la collaboration de Dominique Scali

